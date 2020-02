Chantier majeur de réfection de la rue Royale à Malartic

Le ministère des Transports du Québec a dévoilé les détails de ces travaux lors de deux assemblées publiques jeudi.

Le chantier prévu s’étendra sur 1,5 kilomètre sur la route 117, en plein coeur de Malartic. En plus du nouveau pavage, il prévoit aussi la construction de quatre avancées de trottoirs, qui permettront une traversée plus sécuritaire pour les piétons, selon Luc Adam, porte-parole du MTQ.

Les avancées de trottoir ont pour effet de rétrécir le temps de traversée aux passages à marquage jaune, explique-t-il. On pense aussi que ça rend les gens plus visibles, en plus de créer un effet d'entonnoir qui devrait ralentir la circulation dans la ville de Malartic.

Impacts sur la circulation

L’objectif du MTQ est de débuter le chantier au début du mois de juillet, afin de limiter l'impact sur la période scolaire. Il pourrait s’étendre sur 10 à 12 semaines. Les travaux entraîneront des enjeux de circulation pour ce tronçon qui accueille en moyenne 8200 véhicules par jour, dont 1000 camions.

Le chantier prévu s’étendra sur 1,5 kilomètre. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Selon le plan prévu par le MTQ, la circulation pourra se faire dans les deux sens pendant une bonne partie de travaux. Mais il est aussi prévu qu’une partie de la circulation devra être redirigée dans les rues avoisinantes pour deux phases du chantier, soit environ 25 jours.

Le maire de Malartic, Martin Ferron, se réjouit que ce projet de longue date aboutisse enfin, après huit ans d'attente et deux appels d'offres infructueux. Il se dit aussi satisfait du plan des travaux proposé.

On a travaillé le plan en collaboration avec le MTQ, précise-t-il. Ils nous ont beaucoup consulté pour valider ou on pouvait dévier les trafics. À nos yeux, tout a été bien pensé. On va s'assurer de faire les ajustements au niveau de la sécurité en ville, pour s’assurer que tout se passe bien.

Appel d'offres

Le plan présenté par le MTQ et l'échéancier pourraient toujours être modifiés en fonction des exigences de l'entrepreneur qui obtiendra le contrat. Le processus d'appel d'offres sera lancé très prochainement. Le ministère avait annoncé que ces travaux coûteraient entre 1 million de dollars et 5 millions de dollars, en 2019.