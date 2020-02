L'UQAC vise une seconde chaire de recherche pour les Autochtones

Pour la mettre sur pied, l'établissement mise sur les qualités de Francis Verreault-Paul, ancien capitaine des Saguenéens de Chicoutimi. L'Innu de Mashteuiatsh au parcours impressionnant compte bien relever le défi pour le futur des Premières Nations.

Le nouveau chef des relations avec les Premières Nations, à l' UQACUniversité du Québec à Chicoutimi depuis un mois, sera un atout important pour l'Université, qui souhaite créer une autre chaire de recherche pour les Autochtones. Il compte bien relever le défi pour le futur des peuples autochtones.

On connaît bien ses prouesses sur la glace, mais Francis Verreault-Paul, détient aussi un baccalauréat en psychologie et une maîtrise en administration des affaires. Pour lui, le bien-être et l'autonomie des Autochtones passent inévitablement par l'éducation.

Voilà une partie du message qu'il a livré jeudi à l' UQACUniversité du Québec à Chicoutimi ,dans le cadre des Journées de valorisation des cultures autochtones.

C'est présentement d'aller faire la tournée des communautés et voir c'est quoi leurs besoins, développer des programmes et répondre aux besoins et espérer de faire le plus possible de diplômés postsecondaires et de promouvoir les études. Comme j'ai dit, c'est de se donner les outils pour avoir un avenir meilleur encore. Francis Verreault-Paul, chef des relations avec les Premières Nations, UQAC

L' UQACUniversité du Québec à Chicoutimi , qui accueille le plus d'étudiants autochtones universitaires au Québec, veut ainsi recruter davantage de membres issus des Premières Nations et bonifier les services qu'elle leur offre. Sous peu, l'établissement lancera une campagne de financement pour amasser 2 millions de dollars dans l'espoir de créer une chaire de recherche pour les Autochtones.

On veut une chaire qui est pensée par les Autochtones. Dans sa tournée, Francis va rencontrer des jeunes, mais aussi des conseils de bande, des gens du monde de l'éducation. Il va demander aux gens qui sont les leaders des communautés c'est quoi leurs problématiques et ce sur quoi ils aimeraient qu'on travaille au niveau de la recherche et de la formation. Nicole Bouchard, rectrice de l'UQAC

Depuis 2018, la Chaire UNESCO en transmission culturelle chez les Premiers peuples comme dynamique de mieux-être et d'empowerment est en fonction.

Francis Verreault-Paul a été rencontré en compagnie de sa famille. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Avec sa famille

C'est pour faire une différence, mais surtout pour retrouver sa famille que l'homme de 32 ans a choisi de revenir en région il y a un peu plus d'un an. Pour l'ancien capitaine des Bleus, répondre à ce besoin était urgent, lui qui a jonglé avec les études et le hockey jusqu'en Europe.

Mes racines sont ici. Mon chez-moi me manquait, d'aller en forêt, d'aller en territoire me manquait énormément. Je suis juste choyé aujourd'hui et je suis extrêmement content d'avoir pu revenir chez moi. Francis Verreault-Paul

Je suis contente qu'il soit revenu. Quand il est parti, il est parti pendant plusieurs années. Bernadette Raphaël, grand-mère

Mon frère a toujours été là pour moi et ça a toujours été une source d'inspiration dans ma vie personnelle. Il a toujours fait beaucoup d'efforts et de sacrifices. Jean-Simon Verreault-Paul, frère de Francis

À son retour, Francis Verreault-Paul a travaillé au conseil de bande de Mashteuiatsh, notamment comme attaché politique. Clifford Moar souligne son parcours exceptionnel.

C'est un cheminement qu'il fait. Moi, je suis des personnes qui disent que la vie, c'est un lieu d'apprentissage continu. S'il peut aller apprendre des choses nouvelles dans un autre domaine qui vont faire en sorte qu'il va revenir plus fort dans la communauté, je dis bravo. Clifford Moar, chef du conseil de bande de Mashteuiatsh

Francis Verreault-Paul ne veut pas trop se projeter dans l'avenir. Celui qui arbore les couleurs des Marquis de Jonquière dans la Ligue nord-américaine de hockey depuis 2018 préfère vivre un jour à la fois. Hockey, famille et travail ont de quoi le tenir fort occupé. C'est bien stimulant, bien excitant. Je suis super content de ce qui m'arrive , a-t-il conclu.

D'après un reportage de Mélissa Paradis