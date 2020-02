Uriner en public à Rouyn-Noranda : « c'est rendu une toilette publique »

Résidant à cet endroit depuis des années, Jacques Dallaire affirme les habitudes des citoyens n'ont guère changé au fil des ans.

Les gars et les filles, car il y a des filles aussi, partent du centre-ville, des bars, viennent pisser dans le corridor et retournent après. C'est rendu une toilette publique-là , dit-il.

L'endroit en question est un couloir à proximité de l'intersection de la rue Gamble et de l'avenue Principale. Il fait le lien entre un stationnement municipal et l'avenue Principale.

Jacques Dallaire soutient s'être plaint à bien des reprises. La Ville a d'ailleurs amélioré la luminosité et ajouté des pancartes, informant les citoyens de la présence de caméras.

Il maintient que les mesures apportées par la Ville ne sont pas efficaces. Ça n'a rien changé et ça ne va rien changer, vous l'avez vu , affirme-t-il, faisant référence aux vidéos qu'il a envoyés aux élus et aux membres des médias.

On pense sincèrement qu'un endroit plus éclairé peut dissuader et c'est plus sécuritaire en passant, mais si ça ne semble pas être satisfaisant, on va penser à fermer le corridor, mais c'est dommage, car il n'y a qu'une seule plainte. Il n'y a aucune autre plainte de gens du secteur, je tiens à le préciser , répond la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, qui est aussi la nièce du plaignant.

Informé de la proposition de la mairesse, Jacques Dallaire a réagi en soulignant que la fermeture est probablement la seule façon de gérer cet enjeu.