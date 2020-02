Un premier festival africain à Milton

Des artistes vivant au Canada et en Afrique prendront part au festival, dont le lancement officiel aura lieu le 17 avril à la mairie de Milton, a annoncé jeudi Jean Assamoa, l’initiateur de cet événement.

Le festival à proprement parler, lui, aura lieu au centre sportif de la municipalité cet été.

Le MAFFestival africain de Milton se veut une fête culturelle afin de sensibiliser et rassembler les francophones de Milton pour une meilleure intégration au sein de la communauté, explique Jean Assamoa.

Il y a de plus en plus de francophones qui s’installent à Milton et c’est l’occasion pour qu’on chante, qu’on danse et qu'on joue en français et [pour] promouvoir cette langue.

Jean Assamoa, initiateur du MAF et directeur artistique de l'organisme Akwaba Cultural Exchange