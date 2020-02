Une artiste offre une murale à l’Hôpital de Moncton

Jusqu’à l’âge de 8 ans, j’ai fréquenté l'hôpital très souvent , raconte l’artiste Katie Doiron, qui souffrait d’asthme sévère lorsqu’elle était plus jeune.

Elle a toujours trouvé que les murs manquaient de vie. Elle a donc lancé un appel sur Facebook afin d’offrir ses services.

L’entrepreneur local, Marc Albert, a vu sa publication et l’a mise en contact avec son frère, le Dr Jacques Albert, chef de l’urgence à l’Hôpital de Moncton.

J’ai offert de payer pour tout le matériel dont elle avait besoin , ajoute l’entrepreneur, qui se réjouit de contribuer au projet.

Katie Doiron explique que la direction souhaitait que la murale reflète les valeurs de l’établissement.

Autour d’un globe terrestre, on retrouve des personnages de différentes nationalités. Plusieurs d’entre eux affichent une invalidité ou une blessure, afin que les enfants puissent s’identifier aux personnages.

On peut observer un Asiatique marchant avec une canne, un Écossais portant des prothèses auditives et même une Australienne, le bras dans un plâtre.

Katie Doiron souhaitait que les personnages ressemblent à des poupées, tout en respectant les différentes cultures illustrées.

La murale a été complétée en treize heures.

C’était un public différent , s'amuse à raconter l’artiste, qui a l’habitude de peindre en direct pour des événements caritatifs.

Bien qu’elle ait offert ses services par pure charité, elle se réjouit de la visibilité que lui offre son oeuvre.

Elle estime que plusieurs de ses nouveaux abonnés l’ont découverte en attendant à l’urgence.

C’est une étincelle de lumière , s’exclame le Dr Jacques Albert en regardant la murale.

Selon lui, elle contribue à améliorer l’expérience des patients malades.

On a tous cette impression que l’urgence et l’hôpital en général sont moroses et stressants. Mais si tu peux avoir un peu de lumière et de couleur, c’est positif.

Dr Jacques Albert, chef de l’urgence à l’hôpital de Moncton