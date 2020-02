Adolescente atteinte par balle à Yarmouth : un homme accusé

Elle a subi des blessures de nature sérieuse, mais on ne craint pas pour sa vie.

Vers 10 h 10 mardi, on a signalé à la GRCGendarmerie royale du Canada un cas possible de blessure par balle. La victime a été trouvée dans un taxi sur la rue Main lorsque le conducteur d'un taxi, préoccupé par l'état de sa passagère, a signalé à la police de s'arrêter.

En s'approchant du véhicule, l'agent a observé que la passagère avait subi des blessures graves, mais que sa vie ne semblait pas en danger.

Elle a été transportée à l'hôpital par les services médicaux d'urgence.

L'enquête préliminaire a révélé que la victime se trouvait avec plusieurs personnes dans un domicile de la rue Cliff où elle a été atteinte par balle. On croit que la victime et le suspect se connaissaient.

Mercredi vers 19 h, la GRC de la municipalité de Yarmouth a effectué une fouille dans un domicile de la rue Butler à Yarmouth et a arrêté l'accusé sans incident.

Scott Alan Smith Jr. fait face aux accusations suivantes :

usage négligent d'une arme à feu;

braquage d'une arme à feu;

possession non autorisée d'une arme à feu;

possession d'une arme dans un dessein dangereux;

possession non autorisée d'une arme à feu : infraction délibérée;

possession d'une arme à feu prohibée avec munitions;

négligence criminelle causant des lésions corporelles.

L'homme de 22 ans a été gardé en détention pendant la nuit. Il comparaît en cour provinciale à Yarmouth jeudi.