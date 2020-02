150e anniversaire du Manitoba : les Métis organiseront leurs propres célébrations

La province travaille depuis plusieurs années sur les célébrations du 150e anniversaire du Manitoba. Le premier ministre manitobain, Brian Pallister, avait même en partie justifié le déclenchement anticipé des élections provinciales par cet anniversaire.

Le président de la MMFFédération métisse du Manitoba , David Chartrand, affirme que son organisation, qui représente les Métis du Manitoba, n’a pas été invitée pour l’élaboration des festivités de cette année.

Malheureusement, nous avons une situation, au Manitoba, où nous avons un gouvernement, et un premier ministre en particulier, qui ont une vision très négative envers le peuple métis , a déclaré David Chartrand lors d’une entrevue.

Cette attaque est la dernière en date dans la relation tendue entre le chef métis et Brian Pallister.

Cette bataille des mots a démarré en 2018, lors de l’annulation, par Brian Pallister, de deux accords entre la province, Hydro-Manitoba et les Métis, pour un total de 87 millions de dollars. Le premier ministre avait alors qualifié les sommes de ces ententes d’ argent de persuasion . La MMFFédération métisse du Manitoba poursuit la province pour tenter de renverser la décision du premier ministre.

Maintenant, le premier ministre veut nous punir tous, et punir notre histoire , ajoute David Chartrand. Malheureusement, la politique s’est immiscée [dans les célébrations].

On va continuer à célébrer [le 150e anniversaire du Manitoba], vous pouvez me croire! On ne va pas laisser le premier ministre détruire la possibilité de s’amuser, partager notre histoire et aller de l’avant en tant que province unie.

David Chartrand, président de la MMF