Le gouvernement du Yukon va revoir les recommandations dans le cas de Cynthia Blackjack

Nous avons plusieurs partenaires avec lesquels nous devons discuter , rapporte Pat Living, une porte-parole du ministère de la Santé du territoire.

Ce n'est pas seulement un aspect de cette affaire que nous devons prendre en compte. Nous allons donc prendre notre temps pour examiner ce que les recommandations disent réellement et comment nous pouvons répondre à toutes les ramifications de celles-ci.

Alors qu'elle était à bord d'un vol d'évacuation de Carmacks à Whitehorse en novembre 2013, Cynthia Blackjack est décédée d'une défaillance de plusieurs organes causée par une insuffisance hépatique.

La Première Nation de Little Salmon de Carmacks a soutenu que le racisme systémique a joué un rôle dans sa mort. L'affaire a été portée devant les tribunaux après que la coroner en chef du territoire à l'époque, Kirsten MacDonald, eu menée une investigation sur l’affaire sans toutefois qu'il y ait enquête du coroner avec jury.

En 2018, la Cour d'appel du Yukon a confirmé une décision de la Cour suprême du Yukon ordonnant au bureau du coroner du territoire de tenir une enquête. Celle-ci s'est terminée le 31 janvier. Le jury de six personnes a décidé que la mort de Cynthia Blackjack était un accident.

Malgré la décision du jury, Theresa Blackjack, la mère de la défunte, croit toujours que sa fille a été maltraitée par le personnel du centre de santé de Carmacks. Elle souhaite toutefois que l'enquête produise des changements positifs.

Theresa Blackjack, à droite, est accompagnée d'une amie, Darlene Jim, à Whitehorse. Photo : Radio-Canada / Chris Windeyer/CBC

J’espère que les choses seront mieux faites pour les membres des Premières Nations, surtout parce que nous avons perdu beaucoup de gens de nos communautés , avance-t-elle.

Je suis heureuse que ma fille puisse contribuer à ce changement en ouvrant les yeux de tout le monde.

Huit recommandations pour améliorer le service à Carmacks

Le jury a formulé huit recommandations. Il a appelé le gouvernement du Yukon et la Première Nation de Little Salmon Carmacks à travailler ensemble pour améliorer les services de santé à Carmacks, notamment en embauchant une infirmière praticienne et une représentante en santé communautaire pour défendre les patients.

Une autre des recommandations suggère également que les deux gouvernements offrent davantage de services, y compris pour la dépendance à l'alcool et aux drogues, sous un même toit à Carmacks et qu'ils réexaminent la terminologie utilisée dans les dossiers médicaux pour réduire l'utilisation d'un langage stigmatisant.

Une enquête du coroner est en cours au Yukon pour se pencher sur la mort de Cynthia Blackjack en 2013. Photo : Radio-Canada / Chris Windeyer/CBC

Au cours de l'enquête, des témoins de Carmacks ont déclaré que le personnel des centres de santé présume souvent que les patients des Premières Nations sont ivres ou ont la gueule de bois, même lorsque ce n’est pas le cas. Les amis et la famille de Cynthia Blackjack ont témoigné qu’elle était réticente à aller au centre de santé parce qu'elle sentait que les infirmières là-bas ne la croiraient pas.

Selon Pat Living, le département de la santé a déjà élargi la formation des infirmières. L'enquête a également appris que le ministère mène un projet pilote où des infirmières praticiennes sont déployées dans d'autres collectivités.

La ministre de la Santé, Pauline Frost, n'était pas disponible pour un entretien. Une déclaration écrite lui étant attribuée mentionne que l'enquête était importante pour le territoire et que le gouvernement examinerait les conclusions du rapport.

Avec les informations de Chris Windeyer