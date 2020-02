Crise du logement : Valérie Plante demande l'aide d'Ottawa et de Québec

De passage à Ottawa, la mairesse Valérie Plante a de nouveau été interpellée par les journalistes sur la crise du logement qui a cours à Montréal, et plus particulièrement sur les cas d'évictions comme celui, illégal, de Jocelyne Delugré, une femme de 70 ans dont le bail n'a pas été renouvelé par le propriétaire, sans justification.

Le message que je porte, c’est que les deux gouvernements doivent s’asseoir pour trouver une issue. [...] À Montréal, on est prêts à construire; on a les organismes; tout le monde est prêt. On a l’expertise, mais ce qu’il nous faut, ce sont les sources de revenus , a déclaré Mme Plante.

Il y a des outils que je contrôle, d’autres moins. Ceux que je contrôle, c’est cette stratégie de 12 000 logements. Et dans ce projet, il y a justement des logements pour les aînés. Valérie Plante, mairesse de Montréal

La mairesse se dit en faveur d'une réflexion et se demande si, à la Régie du logement, le sens du fardeau de la preuve ne devrait pas être changé, c'est-à-dire qu'il revienne aux propriétaires [de] prouver que tout est fait dans les règles .

Présentement, ce sont des personnes vulnérables qui doivent se défendre, et on sait ce que cela donne comme poids , a-t-elle ajouté.

Dans le cas d'éviction concernant Mme Delugré, son propriétaire, montré du doigt, a finalement changé d'idée, au lendemain de la parution du reportage de Radio-Canada. Jeudi, il a annoncé qu'il ne donnerait finalement qu'une augmentation de loyer de 10 $ à sa locataire.

Rénovictions en hausse

Or, le phénomène que l'on surnomme rénoviction est sans cesse croissant alors que le taux d'inoccupation à Montréal est de 1,6 %.

Depuis 10 ans, la Régie du logement reçoit en moyenne près de 150 demandes de contestation d'éviction chaque année. Ces demandes ont doublé depuis 2016.

La question des évictions a eu des échos jusqu'à l'Assemblée nationale, où le porte-parole en matière de logement et d'habitation de Québec solidaire, Andrés Fontecilla, a invité la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation à l'accompagner dans une visite du quartier Parc Extension.

Interpellée plus d’une fois, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, a fini par accepter l’invitation du député de Laurier-Dorion. Elle a fait valoir que le gouvernement a investi 24 millions avec le projet de loi 16, qui a été adopté en décembre dernier et qui fournira plus de ressources à la Régie du logement.

Le député de la circonscription de Mont-Royal depuis 2007 et chef de l’opposition officielle au Parti libéral du Québec (PLQ), Pierre Arcand, a qualifié « d'épouvantable » le cas d'une autre éviction, soit une rénoviction qui touche des locataires dans sa circonscription de Mont-Royal, mais qui est légale.

Il s'est engagé à accompagner les citoyens de l'immeuble concerné, situé sur Sherwood Crescent.