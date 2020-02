Une série et un film Netflix sur Marilyn Monroe en préparation

Cette série, qui n’a pas encore de titre, sera basée sur le livre Marilyn Monroe: The Final Years, publié en 2010 par l’auteur britannique Keith Badman.

Elle retracera les mois précédents la mort de Marilyn Monroe, en 1962, à l’âge de 36 ans. Une fin de vie marquée par ses relations avec la mafia, la dynastie des Kennedy et l’élite hollywoodienne, et notamment avec Peter Lawford. Cet acteur britannique serait la dernière personne à avoir vu la légendaire actrice vivante.

Beaucoup de gens pensent qu’ils connaissent la vérité au sujet des derniers mois de Marilyn Monroe, mais il s’agit d’une histoire compliquée et tragique; une histoire que nous voulons raconter avec compassion et sensibilité , a déclaré Dan Sefton, le cofondateur de Seven Seas Films, la maison de production ayant acquis le droit d’adapter le livre Marilyn Monroe: The Final Years.

Ce projet de série a reçu l’aval d’Authentic Brands Group, qui gère les droits liés à l’actrice.

Blonde, le film de Netflix sur Marilyn Monroe

Cette nouvelle série est annoncée alors qu’un film sur la vie de Marilyn Monroe est en cours de tournage. Intitulé Blonde, ce film Netflix, coproduit par Brad Pitt, est adapté du roman du même titre de Joyce Carol Oates, sorti en 2000.

Grâce à ce livre à succès, l’écrivaine a été finaliste du prix Pulitzer en 2001.

L'actrice Ana de Armas en Marilyn Monroe dans le film « Blonde » Photo : Netflix

Cela fait une décennie que le réalisateur et scénariste Andrew Dominik travaille sur ce projet de film, dont le lancement est prévu pour cette année.

Si les actrices Naomi Watts et Jessica Chastain ont été un temps pressenties pour interpréter Marilyn Monroe, c’est finalement Ana de Armas qui incarnera la vedette.

Cette actrice cubano-espagnole, qui a notamment joué dans Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve, est l’une des têtes d’affiche de Mourir peut attendre (No Time to Die), le prochain James Bond.