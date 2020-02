Un Winnipégois veut sécuriser une zone scolaire en installant un feu clignotant

Installé sur la rue Bedson, près de l'école élémentaire mennonite de Winnipeg, ce feu de circulation est alimenté par un panneau solaire. Elle clignote pour inciter les automobilistes à ralentir à l’entrée de la zone scolaire.

« On a fait un premier test ce matin et toutes les voitures ont automatiquement freiné en voyant la lumière », dit Chuck Lewis, en ajoutant que sécuriser les zones scolaires est quelque chose de sensé.

Le Winnipégois explique avoir proposé à la Ville d’installer ces feux, coûtant 7000 $ chacun, il y a cinq ans. Il déplore que sa demande n'ait pas été prise en considération.

Ça ne coûterait pas grand-chose à la Ville, dit-il. [...] On a proposé de faire l'installation et l'entretien gratuitement, et avec toutes les compressions qui sont faites, c’est insensé que la Ville ne saute pas sur l’occasion.

Si c’est pour mon enfant, votre enfant, ou n’importe quel enfant, qu'est-ce que ça coûte? Duck Lewis, propriétaire d'Expert Electric

Le conseiller municipal pour la circonscription de Charleswood-Tuxedo-Westwood, Kevin Klein, critique la Ville pour ne pas avoir installé les feux clignotants.

Ça va sauver des vies, il n’y a aucune raison que ça prenne autant de temps , dit-il.

De son côté, le surintendant et directeur des Winnipeg Mennonite Elementary and Middle Schools, Lawrence Hamm, dit n'avoir eu que des réponses positives des parents, employés, et conducteurs de bus depuis que les feux ont été installés.

Il est conscient que tout s'est fait sans l'approbation de la Ville, mais soutient être prêt à se lancer dans un projet similaire, auprès de la Ville, si les feux sont retirés.

Si jamais la Ville approuve, et lorsque ça arrivera, je vais lever la main pour que ces feux soient installés dans mes écoles, c’est sûr , dit-il.

CBC / Radio-Canada tente de joindre la ville de Winnipeg.

Avec les informations de Rachel Bergen