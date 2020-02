Les travaux pourraient reprendre en mars au chantier de la Romaine-4

Hamel-CRT a proposé de nouvelles façons de faire pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs qui retourneront sur le chantier, mais des ajustements sont toujours nécessaires, selon la société d’État qui accompagne son sous-traitant dans cette démarche.

On a beaucoup d'étapes de franchies avec eux, souligne la porte-parole d’Hydro-Québec, Cathy Hamel. Ça se passe bien. On est en train de finir l'analyse de leur échéancier et l’analyse de risque.

En décembre, les syndicats avaient salué la décision d'Hydro-Québec de suspendre le chantier pour éviter des accidents. L’arrêt de travail devait au départ durer moins d’un mois, mais selon le représentant syndical de l’Union des opérateurs de machinerie lourde, Bernard Gauthier, les travailleurs touchés demeurent patients.

Les semaines ne seront pas perdues. Ce qui n'est pas fait là, il va falloir le faire pareil, mais au moins, ça va être fait dans la sécurité. Bernard Gauthier, représentant syndical de l’Union des opérateurs de machinerie lourde, section locale 791

Bernard Gauthier ajoute que l es travailleurs ne sont pas trop inquiets. Ils sont même très heureux, parce que finalement, ils savent qu’ils vont être pas mal plus en sécurité. Il n'y aura plus [d'incidents] "passés proche", comme ils appellent. Il ne faut pas prendre de chance avec ça.

Même si cet arrêt de travail causera des retards sur le chantier, la mise en service de la centrale de la Romaine-4 est toujours prévue en 2021, pour l'instant. C’est certain qu’il y a des répercussions sur d'autres contrats, admet Cathy Hamel. On est en train de regarder avec nos autres entrepreneurs comment on peut atténuer ce retard de la meilleure façon.

Lorsque les 250 travailleurs démobilisés retourneront sur place, ils se joindront aux 500 autres qui sont toujours à l'œuvre sur le grand chantier du complexe hydroélectrique de La Romaine.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais