Une auteure autochtone espère que son livre aidera les apprenants de langue ojibwée

Patricia Ningewance enseigne la langue ojibwée depuis de nombreuses années et vient de publier un livre avec lequel elle espère aider les autres enseignants et toutes les personnes qui souhaitent apprendre à parler la langue ojibwée.

Selon Mme Ningewance, les Autochtones qui parlent couramment leur langue et s'en servent pour écrire ont le devoir de la transmettre aux plus jeunes pour sa survie.

Elle explique que son livre, Reclaiming Our Territory, Word By Word : Grassroots Language Teaching [« Reprendre notre territoire mot par mot : cours de langue de base »], peut être utilisé par les Ojibwés, les Cris, les Dénés, les Inuit et des groupes partout dans le monde. Elle précise qu’il est écrit en anglais et contient 63 leçons portant sur les activités et les conversations quotidiennes.

Le combat de Mme Ningewance pour s’assurer que les langues autochtones ne meurent pas ne date pas d’hier.

Le livre est vendu en magasin et en ligne. Photo : Radio-Canada / Lenard Monkman/CBC

Il y a 30 ans, elle avait déjà publié un ouvrage intitulé Survival Ojibwe : Learning Conversational Ojibwe in Thirty Lessons [« Odjibwé de survie : Apprendre à converser en Ojibwé en 30 leçons »], qui visait à inciter les jeunes à se réapproprier la langue ojibwée.

Récemment, elle s’est inscrite dans un cours de langue française pour débutants à l’Université de Saint-Boniface afin de mieux comprendre les défis auxquels peuvent faire face les personnes qui apprennent une nouvelle langue.

À l’automne 2020, elle entamera un nouveau contrat comme enseignante à l’Université du Manitoba.

Selon Kevin Tacan, qui enseigne également la langue ojibwée à l'Université du Manitoba, la passion de Patricia Ningewance pour la langue ojibwée est une source d’inspiration aussi bien pour les enseignants que pour les apprenants.

Les efforts qu’elle consacre à fournir des ressources aux enseignants en inspirent beaucoup , dit-il.

Patricia Ningewance a adopté la méthode d'enseignement maître-apprenti avec Aandeg Muldrew. Photo : Radio-Canada

Mme Ningewance précise que son livre peut également être utilisé en famille. D’ailleurs elle l'a dédicacé à un jeune professeur de langue ojibwée, Aandeg Muldrew, qui n'a pas pu apprendre sa langue dans sa famille.