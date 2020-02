Les services de garde de toutes les écoles de Sherbrooke fermés vendredi

Une journée pédagogique était déjà inscrite au calendrier scolaire de la plupart des établissements de la CSRS pour vendredi.

« Compte tenu de la situation météorologique exceptionnelle à venir, la CSRS a décidé de fermer tous les services de garde offerts lors cette journée », indique la Commission scolaire sur son site Facebook.

On n'est vraiment pas convaincu de pouvoir donner un bon service, donc plutôt que d'annoncer vendredi matin que nos services de garde sont fermés, on préférait être prévisible et l'annoncer dès aujourd'hui , explique Donald Landry, secrétaire général et directeur du service des communications pour la CSRS.

Dans l'analyse du risque, on préférait fermer plutôt que de prendre les gens à la dernière minute et les désorganiser complètement. Donald Landry, secrétaire général et directeur du service des communications, CSRS

L'école des Enfants-de-la-Terre, l'école Le Goéland, le Centre Saint-Michel et le Centre de formation professionnelle 24-Juin seront aussi fermés.

Avec plus de trois centimètres à l'heure, le retour à la maison aurait été vraiment problématique, donc on veut éviter les risques pour les parents et les élèves , ajoute M. Landry.

Tout le personnel de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke n'a pas à se présenter au travail.

Pour sa part, la Commission scolaire des Hauts-Cantons est en mode veille.

La décision de suspendre le transport scolaire et les cours sera prise au plus tard vendredi matin à 6h30.

Une annonce sera faite à ce moment sur la page Facebook ou sur le site Web de la Commission scolaire.