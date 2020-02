De la formation professionnelle pour les municipalités francophones

Par le sondage qu’il a lancé jeudi, l’organisme dit ainsi vouloir répondre à une demande qu’expriment souvent les municipalités qu’il regroupe.

Le directeur général de l’ AFMOAssociation française des municipalités de l'Ontario , Marc Chénier, explique que l’organisme veut mieux accompagner ses membres depuis longtemps en leur offrant de la formation, mais qu’il n’en a jamais eu les moyens techniques.

Le plus récent congrès de l’ AFMOAssociation française des municipalités de l'Ontario , qui a eu lieu à Sudbury, a été le point de départ d’un partenariat entre l’organisme et la firme BEVA, qui offre des services de formation en gestion institutionnelle.

Même si l’ AFMOAssociation française des municipalités de l'Ontario est déjà consciente des besoins principaux de ses membres, le sondage permettra de concevoir des formations sur mesure, selon M. Chénier, d’autant plus que les besoins des municipalités sont inégaux.

Dans une grande ville comme Toronto ou dans une petite municipalité rurale, les obligations légales sont les mêmes. Mais par contre, le processus de dotation des postes, par exemple, n’est pas tout à fait le même. La formation du personnel devient importante, parce que la qualité du personnel que tu vas avoir, c’est souvent du personnel qui est sur place depuis des années. Il y a de mauvaises habitudes qui se bâtissent et les petites municipalités se retrouvent dans des situations assez particulières , note-t-il.

L’éthique et la gestion des urgences

M. Chénier estime d’ailleurs que la formation professionnelle du personnel municipal est plus nécessaire que jamais, dans un contexte de complexité des lois que les municipalités sont tenues de respecter.

Tout ce qui touche le bâtiment, les lois et les exigences au fil des années forçant les municipalités à se doter de personnel beaucoup plus qualifié, la même chose en ce qui a trait aux travaux d’ingénierie, à la gestion des actifs , souligne le directeur général de l’ AFMOAssociation française des municipalités de l'Ontario , qui remarque que la formation est parfois inadéquate.

Si les lois se complexifient avec le temps, les règlements municipaux également, parce que les exigences d’un équilibre des pouvoirs de la part des gouvernements locaux, municipaux, deviennent de plus en plus importantes aussi pour ne pas entrer en conflit avec la nouvelle réglementation provinciale. Marc Chénier, directeur général de l’ AFMO Association française des municipalités de l'Ontario

Marc Chénier est directeur général de l'Association française des municipalités de l'Ontario. Photo : Avec l'autorisation de Marc Chénier

M. Chénier ajoute que plusieurs municipalités démontrent un besoin d’amélioration des connaissances en gestion des urgences et en gouvernance.

Il justifie ses propos en s’appuyant sur la gestion du grand incendie de forêt Parry Sound 33 en 2018, qui a nécessité la collaboration de plusieurs municipalités de la région, dont Rivière des Français.

Tous les gestionnaires de municipalités et les premiers répondants sont conscients de leurs responsabilités à l’intérieur de la municipalité. Mais quand il s’agit de collaborer et coordonner les services d’urgence, ça s’est un peu plus compliqué. On a découvert rapidement qu’il restait beaucoup de choses à faire à ce point de vue là , fait-il savoir.

Au fil des années, on se fiait beaucoup au maire ou à la mairesse pour pouvoir nous diriger, en cas d’urgence, mais là on se rend compte qu’il ne faut pas nécessairement tout laisser aux politiciens. La politique du désastre, c’est de manquer à notre devoir de communication avec les autres organismes. Marc Chénier, directeur général de l’ AFMO Association française des municipalités de l'Ontario

Consolider la culture organisationnelle francophone

M. Chénier reconnaît qu’une formation professionnelle en français des municipalités membres de l’ AFMOAssociation française des municipalités de l'Ontario pourrait produire un résultat final [qui] risque d’être le même que si elle était offerte en anglais.

Mais pour le directeur général, s’il est mené en français, l’exercice permet d’instaurer une culture organisationnelle francophone qui n’évolue pas de la même façon que la culture anglophone .

On ne gère pas les urgences en français comme on les gère en anglais. On gère des humains, parfois c’est plus facile de les gérer dans sa langue maternelle , déclare M. Chénier.

Les municipalités membres de l’ AFMOAssociation française des municipalités de l'Ontario ont jusqu’au 29 février pour remplir le sondage.

L’organisme permet de s’adapter aux demandes des municipalités en ajoutant des modules de formation au besoin et en dispensant la formation en ligne ou en personne, selon les besoins des membres.