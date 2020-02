iA Groupe financier prêt à construire un pôle d'échange à la tête des ponts

On a déjà amené une recommandation en 2017 avec le Réseau de transport de la capitale pour notre projet, affirme en entrevue avec Radio-Canada Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. Pour nous autres, c’est toujours là, on est prêt à discuter avec les différents intervenants, on est prêt à faire un pôle dans ce secteur.

Extrait d'entrevue avec Denis Ricard

Cet automne, l’avenir de ce pôle d’échange à la tête des ponts a pris une tout autre direction lorsque le groupe Dallaire a reporté de deux ans les travaux de son projet Le Phare, qui était envisagé pour accueillir le pôle.

Le mois dernier, le directeur de projet du réseau de tramway, Daniel Genest, a affirmé que le pôle sous Le Phare était toujours une option. Par contre, le directeur a souligné que cinq scénarios étaient désormais à l’étude.

On est en attente , précise Denis Ricard d’iA Groupe financier. L’intégration du pôle d’échange dans le projet immobilier au coin de la route de l’Église a du sens pour l’entreprise.

On fait partie de la communauté, dit-il, un point important pour nous, c'est la communauté et on a déjà des développements dans ce secteur.

Une maquette du projet dévoilée pour la première fois par le groupe. Photo : iA Groupe financier

Le projet de deux immeubles de bureaux de 10 à 12 étages sur la route de l’Église et deux immeubles résidentiels de la même envergure sur le boulevard Hochelaga verra le jour avec ou sans le pôle d’échange.

L’investissement prévu est de 149 millions de dollars, ce qui n’inclut pas l’ajout des infrastructures pour accueillir les réseaux de transport en commun.

L'entrée souterraine sur la route de l'Église selon les plans d'iA Groupe financier. Photo : iA Groupe financier

iA Groupe financier a néanmoins dévoilé les plans élaborés jusqu’à maintenant pour ce pôle d’échange qui serait aussi composé d’un aménagement souterrain.

Avec les informations de la journaliste Guylaine Bussière