Le 27 janvier 2020, la salle d'attente du palais de justice de Sainte-Anne-des-Monts est pleine à craquer.

Une soixantaine de personnes se sont déplacées pour assister à la comparution des deux accusés en lien avec le meurtre de Maxime Dugas-Lepage, disparu depuis une semaine.

Des proches du jeune homme de 27 ans, dont le corps n'a toujours pas été retrouvé, peinent à retenir leurs larmes lorsque les policiers escortent les deux accusés dans la salle d'audience.

La comparution ne dure que quelques minutes, mais elle met fin à plusieurs jours d'inquiétude pour les résidents de cette petite communauté.

Le 24 janvier 2020, un important déploiement policier suscite de l'inquiétude chez les résidents de Sainte-Anne-des-Monts. Photo : Radio-Canada / Luc Paradis_Rad

Les principaux responsables de cette triste histoire ont été arrêtés et viennent de comparaître devant le juge , observe le préfèt de la MRC de la Haute-Gaspésie, Allen Cormier, en sortant de la salle d'audience. Cette étape est très importante pour que la Haute-Gaspésie et Sainte-Anne-des-Monts retrouvent leur quiétude habituelle.

Dans un petit milieu, par le fait que les gens se connaissent, l'information circule plus facilement. On a cette proximité avec la population, les gens connaissent leurs policiers, les appellent souvent par leur prénom, donc souvent c'est plus facile de mener des enquêtes. Claude Doiron, porte-parole de la Sûreté du Québec

On voulait que les gens sachent qu'il n'y avait pas un meurtrier qui courrait les rues ou qui risquait de s'en prendre à quelqu'un d'autre , précise le porte-parole de la Sûreté du Québec, Claude Doiron.

Lui-même originaire de la Gaspésie, il dit se faire un devoir d'informer la population rapidement lorsque survient ce genre de crimes.

Après une semaine d'enquête, la Sûreté du Québec confirme que la disparition de Maxime Dugas-Lepage est considérée comme un homicide. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Du côté policier, il faut qu'on tienne compte du fait que lorsque se produit un drame horrible comme un homicide, oui ça crée un sentiment d'insécurité auprès de la population. On entend les commentaires de nos policiers sur le terrain qui se font dire par les gens de la place : ''est-ce qu'on a à craindre pour notre sécurité?'' On n'est pas insensibles à ça, on tient à rassurer la population et ça a été fait dans le cas de Sainte-Anne-des-Monts , explique-t-il.

Si l'objectif est toujours de fournir des réponses rapidement, ce n'est malheureusement pas toujours possible. Le meurtre du couple Servant-Vallée, survenu à Tourelle en 1995, est toujours non résolu.

Sans réponse après 25 ans

Le matin du 29 mai 1995, le fils de Victorien Vallée et Claudette Servant signale leur disparition. Du sang est retrouvé dans leur domicile, et leur véhicule est localisé quelques heures plus tard, vide.

C'est la journaliste Suzie Pelletier qui se rend sur place pour Radio-Canada.

C'était la première fois qu'on vivait une histoire semblable en Gaspésie, en tout cas pour moi, comme jeune journaliste , se souvient-elle.

Tourelle, c'est petit, personne ne barrait sa porte à l'époque, tout le monde se connaissait, et jamais on n'avait vécu pareille histoire. Il y avait des journalistes de partout, c'était une grosse histoire, et totalement renversante. Suzie Pelletier, journaliste

Les premières journées, les gens nous parlaient, mais dans les jours suivants, c'était de plus en plus difficile d'avoir de l'information. Les gens étaient plus méfiants, plusieurs nous disaient : ''on veut vous parler, mais faudrait que ce soit incognito, on pense qu'on sait c'est qui''. Des noms circulaient et beaucoup avaient espoir que l'enquête aille rapidement , constate Suzie Pelletier.

Il faut attendre un mois avant que les corps de Victorien Vallée et de Claudette Servant ne soient retrouvés par hasard, dans un petit ruisseau de Cap-au-Renard. Le coroner conclut qu'ils sont morts dans leur domicile, de projectiles d'arme à feu tirés à la tête.

Archives : Les funérailles du couple Servant-Vallée ont lieu en juillet 1995, alors que leurs proches sont toujours sans réponse. Photo : Radio-Canada

On suivait ça étape par étape et on se disait qu'il y allait avoir une arrestation. Je suis encore stupéfaite de constater qu'après toutes ces années, on n'a jamais retrouvé les coupables. Chaque fois que je passe à Tourelle, j'ai une pensée pour ces gens-là , confie la journaliste.

C'était un électrochoc pour la communauté. Il y a eu un avant et un après ce meurtre-là. On pense qu'on ne sera jamais rattrapés par les drames de la ville, mais dans ce cas-là, tout le monde avait eu une sérieuse leçon. Suzie Pelletier, journaliste

Malgré plusieurs relances de l'enquête, en 2000 et en 2004 notamment, aucune arrestation n'est faite dans ce dossier, mais la communauté espère toujours des réponses.

À l'été 2007, une quinzaine de personnes participent à une marche en mémoire du couple Servant-Vallée, et en septembre, la fille du couple, Johanne Vallée, publie un livre sur son histoire.