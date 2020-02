Pénurie de main-d’œuvre : l’école de Schefferville mise sur l’immigration

Il faut se retrousser les manches pour attirer des enseignants à Schefferville. Au début de l’année scolaire, il y avait quatre postes à pourvoir. L’école Kanatamat cherche aussi un enseignant d’éducation physique depuis deux ans, affirme le directeur, Donat Jean-Pierre.

Pour régler le problème, le directeur estime qu’il faut développer des partenariats entre les écoles autochtones et les universités. Il croit aussi que le gouvernement doit davantage accompagner les écoles des communautés qui sont à la recherche de personnel pour qu’elles puissent bénéficier de la même qualité d’éducation que les autres .

En attendant, Donat Jean-Pierre mise sur l’immigration pour embaucher suffisamment d’enseignants. On a des Marocains, des Africains. Je trouve que c’est une richesse, dit-il. Ça amène une dynamique très diversifiée et constructive.

Lors de l’embauche, le directeur de l’école dit surtout être à la recherche de personnes qui sont ouvertes d’esprit, capable de s’adapter et de s’imprégner de la culture innue.

Ulric Bounguili

L’enseignant en adaptation scolaire, Ulric Bounguili est l’un d’entre eux. Il enseigne aux élèves qui ont des retards dans leur cheminement scolaire ou des difficultés d’apprentissage.

Ulric Bounguili est enseignant en adaptation scolaire. Photo : Radio-Canada / LAURENCE ROYER

Il est arrivé de la France en 2013. À peine deux mois après son arrivée au Québec, il a obtenu un emploi à Schefferville. Il a tout de suite accepté, malgré le portrait peu réjouissant que peignaient ses premières recherches sur la municipalité.

Je me suis renseigné, mais les informations que j’avais n’étaient pas très réjouissantes. Sur Wikipédia par exemple, on disait qu’il n’y avait que 200 personnes ici.

Le plus difficile pour lui a été de s’adapter au froid du Nord. Je suis arrivé un 19 août et je pense que la semaine d’après, il neigeait. Et au mois de juin il y avait encore de la neige. Le plus difficile c’est de traverser l’hiver.

Ulric Bounguili est resté deux ans à Schefferville avant d’aller terminer ses études doctorales à Montréal, en 2015. Puis, l’automne dernier, il a décidé de revenir enseigner à l’école Kanatamat. C’est l’esprit d’équipe, l’ambiance au travail et les défis que lui apporte son emploi qui encourage Ulric à rester malgré l’isolement du village.

Normalement, je suis professeur de français au secondaire et on me proposait de prendre une classe d’adaptation scolaire. Je trouvais que c’était intéressant parce qu’il faut faire aimer l’école aux élèves. C’est un grand défi ici, de les aider à se structurer, à faire des projets.

Ulric Bounguili ne s’en cache pas : les avantages financiers, comme les primes d’éloignement, contribuent aussi à attirer des employés à Schefferville.

Daouda Cissé

Après ses études universitaires au Sénégal, Daouda Cissé a traversé l’océan pour faire sa maîtrise en enseignement à l’Université du Québec à Rimouski. Il a ensuite travaillé à Pessamit avant d’obtenir un emploi à l’école Kanatamat. Depuis trois ans, il y enseigne le français aux élèves du secondaire.

Daouda Cissé et sa femme habitent à Schefferville depuis quelques années. Photo : Radio-Canada / LAURENCE ROYER

Selon lui, les personnes qui arrivent d’un autre pays pour travailler au Québec sont souvent moins réticentes à aller travailler dans des communautés isolées.

Quand on arrive ici, on ne sait pas où est Montréal, on ne sait pas où est Schefferville. Pourvu que ce soit un endroit où on peut trouver du travail. Daouda Cissé, enseignant de français à l'école Kanatamat

Daouda Cissé et sa femme, qui est aussi enseignante, prévoient rester encore quelques années à Schefferville. Ils ont été séduits par l’hospitalité des gens de Schefferville et de Matimekush-Lac John, qui lui rappelle le Sénégal.

En tant qu’Africain, on voit des similitudes entre la culture innue et la nôtre, par exemple, l’accueil. Chez nous, si on ne vous connaît pas, on va vous inviter quand même à venir partager le repas avec nous. C’est la même chose ici.

Elfadli Khalid et son fils Riyad

Originaire du Maroc, Elfadli Khalid enseigne les mathématiques aux élèves du secondaire de l’école depuis une dizaine d’années. Sa femme et lui ont donné naissance à un enfant à Schefferville.

Elfadli Khalid et son fils Riyad Photo : Radio-Canada / LAURENCE ROYER

Maintenant âgé de sept ans, son fils Riyad fréquente aussi l’école Kanatamat. Le jeune marocain a appris la langue innue grâce aux conversations avec ses amis de la communauté de Matimekush-Lac John et aux cours de langue innue qui font partie de la formation des élèves.