Un réseau de trafic de personnes entre l’Alberta et le Québec mis au jour

La police de Calgary a dévoilé les détails d’une enquête de deux ans ayant abouti à l’arrestation de cinq personnes accusées de trafic de personnes au Québec et en Alberta.

Le travail conjoint entre les forces de police de la métropole albertaine et l’équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme du Québec a commencé en mai 2018. La police de Calgary a procédé à une première arrestation en juillet 2018 dans une résidence de la métropole, où elle a trouvé une victime.

Quatre autres personnes, deux Québécois et deux Albertains, ont été arrêtées dans les mois suivants. La police soupçonne l’existence d’autres victimes en Alberta.

Vincent-Olivier Marcheterre et Antoni Proietti, tous les deux originaires du Québec, font face à quatre accusations liées au proxénétisme et au trafic de personnes. Ils ont comparu mercredi au palais de justice de Gatineau pour ces faits s'étant déroulés entre 2011 et la première moitié de 2012.

Ils sont cependant incarcérés pour d'autres accusations de traite de personnes et de proxénétisme sur quatre personnes âgées de 20 à 25 ans.

Pour leur part, Hicham Moustaine, Sergei Dube-Cavalli et Mikhail Kloubakov, de Calgary, ont été accusés de plusieurs charges liées au trafic de personnes, à la possession d’armes à feu et à la publicisation de services sexuels.