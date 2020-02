Le film Il pleuvait des oiseaux récompensé par un festival européen

Le film québécois Il pleuvait des oiseaux, de Louise Archambault, a été récompensé, en Suède, au Festival du film de Götebord, qui est le plus important festival de cinéma en Scandinavie.

Ce long métrage, qui a obtenu un succès critique et commercial lors de sa sortie au Québec, en septembre dernier, a remporté le prix Dragon du meilleur film international, dont l’attribution se fait par un vote du public.

Je suis très heureuse de cette reconnaissance de la cinématographie québécoise dans un pays tel que la Suède. Ce prix décerné par le public prouve à quel point notre film traite d'un sujet universel , a indiqué, par communiqué Ginette Petit, la productrice du film.

Je salue le fabuleux exploit de Louise Archambault et celui de l'autrice du roman, Jocelyne Saucier , a-t-elle ajouté.

Plus de 2 millions de dollars de recettes

Adapté du roman du même titre, Il pleuvait des oiseaux met en vedette Rémy Girard, Gilbert Sicotte et Andrée Lachapelle, dans son dernier rôle au cinéma avant sa disparition, en novembre dernier.

Jusqu’à présent, ce film a généré un peu plus de 2 millions de dollars canadiens de recettes.

Ce long métrage n’est plus en salle, mais il est offert sur plusieurs plateformes de vidéo sur demande, comme iTunes et Illico, ainsi que celles de Bell, de Cogeco et de Telus.