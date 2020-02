Grèves des enseignants : certains parents ont reçu plus d'argent que prévu du gouvernement

Le gouvernement ontarien confirme que certains parents ont reçu par erreur des indemnités plus élevées que prévu pour les jours de grève des enseignants.

La province assure toutefois que le problème a été corrigé.

Les progressistes-conservateurs offrent des compensations de 25 $ à 60 $ par jour de débrayage aux parents dont l'enfant fréquente une garderie scolaire et/ou est un élève de la maternelle à la 7e année, étant donné qu'ils doivent s'absenter du travail ou trouver un autre service de garde ces jours-là.

Des ajustements ont été faits au système informatique du gouvernement compilant les inscriptions des parents, afin que les journées durant lesquelles les écoles élémentaires et secondaires sont fermées à cause d'une grève ne soient plus comptées en double.

Nous continuons de peaufiner notre système de vérification pour permettre à tous les parents de recevoir l’aide financière à laquelle ils ont droit pendant les interruptions de travail , indique le ministère de l'Éducation.

Le gouvernement incite les parents ayant des préoccupations au sujet d'un trop-payé à appeler au 1-888-444-3770.

Les écoles ontariennes ont été touchées par une série de grèves tournantes au cours des dernières semaines.