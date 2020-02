La ville de Regina accueille la conférence nationale de Fierté Canada Pride

La ville de Regina est l’hôte pour la première fois de la conférence nationale de Fierté Canada Pride (FCP). Se déroulant du 6 au 9 février, elle rassemble plus de 60 organismes et 200 délégués LGBTQ2+ pour aborder les questions qui touchent la communauté à travers le Canada.

L'ambassadeur du conseil des personnes et des groupes racisés de l’organisme FCPFierté Canada Pride , Steve Bastien, explique que la conférence nationale a pour but de renforcer et dynamiser les organismes. Il souligne aussi l’importance de la conférence pour avoir des leviers pour les luttes politiques ou juridiques.

Un autre objectif de la conférence nationale de l’organisme est le réseautage entre tous les organismes et les délégués, selon lui.

Il s’agit de la deuxième fois que la conférence nationale annuelle de l’organisme FCPFierté Canada Pride se déroule en Saskatchewan. Saskatoon l'avait accueillie en 2015.

Sommet du réseau Enchanté

La ville de Regina était également l’hôtesse du Sommet du réseau Enchanté, qui s’est conclu le 5 février. Enchanté est un nouveau réseau national sans but lucratif qui offre un soutien et des services aux organismes LGBTQ2+ à travers le Canada.

Alexandra Daigle, qui travaille à la liaison francophone du réseau Enchanté, a expliqué en entrevue à l’émission Pour faire un monde que l’un des objectifs du Sommet est d’aider la communication et d'être un repère pour les différents organismes LGBTQ2+.