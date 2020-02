Des motoneiges électriques imaginées par un Granbyen d’origine

Des modèles utilitaires et hors pistes sont commercialisés par l’entreprise qu’il a co-fondée. Les premiers véhicules seront livrés l’hiver prochain et déjà une centaine ont été précommandés.

Au micro de Par ici l'info, Paul Achar explique que les prototypes de ces bolides ont été créés lorsqu'il était étudiant en génie à l’Université McGill, dans le cadre d’une compétition étudiante. Rapidement nous avons vu que notre projet suscitait l’intérêt du public, on s’est dit qu’il devait y avoir un marché pour ça , se souvient-il.

On s’est dit, on sait comment en construire une, on va voir si on peut en vendre. Paul Achar, co-fondateur de Taiga Motors

Pour mettre en marché le produit, l’ingénieur et ses collègues de classe ont co-fondé en 2015 l’entreprise Taiga Motors.

Le défi de l’autonomie

L’entreprise propose des bolides qui ont une autonomie de 100 à 140 kilomètres. Toutefois, ça dépend des habitudes de conduite et des conditions météorologiques , nuance-t-il.

Grâce aux bornes de recharge rapide, il est possible de recharger la batterie en une trentaine de minutes.Toutefois, ces infrastructures sont plus rares, concède Paul Achar. Pour leur part, les bornes de recharge résidentielles permettent de remplir les batteries en une à deux heures et il faut compter de six à sept heures en utilisant une prise de courant conventionnelle.

On sait qu’on ne va pas venir tout de suite satisfaire les demandes de tous les motoneigistes. Paul Achar, co-fondateur de Taiga Motors

On se concentre sur les opérateurs commerciaux ou utilitaires, puisqu’ils font de petites distances et bénéficient de l’avantage des coûts d’opération des motoneiges électriques , décrit-il.

Avec la recherche qui avance rapidement dans ce domaine, l’entreprise est persuadée d’augmenter rapidement l’autonomie des véhicules.

Il y a de 10 % à 15 % d’autonomie qui augmente chaque année , rappelle Paul Achard.

Taiga Motors prévoit répondre aux besoins de près de 90 % du marché, d’ici 2025.

Puissance comparable

Les motoneiges créées par l’entreprise de Paul Achard n’ont rien à envier aux motoneiges à essence, en matière de puissance, affirme-t-il. Les bolides de 150 chevaux peuvent atteindre 120 km/h et possèdent une accélération rapide.

On n’aurait jamais commencé notre compagnie si on ne pensait pas que c’était possible d’avoir des motoneiges aussi performantes ou plus performantes , souligne-t-il.

Dans les prochaines années, Paul Achar est convaincu que ces créations auraient tout le potentiel de participer à des compétitions telles que celles de Valcourt. Il entend d’ailleurs démontrer la performance de ces véhicules grâce à des tests sur le terrain.