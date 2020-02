C'est un départ pour le 66e Carnaval de Québec

Les sites accueilleront les premiers visiteurs à partir de 16 h.

La cérémonie d'inauguration en présence de Bonhomme lui-même a lieu de 17 h 30 à 18 h à la Place de l'Assemblée nationale.

La soirée culminera par la présentation d'un spectacle hip-hop au palais de Bonhomme.

Alaclair Ensemble Photo : 7ième ciel

Les artistes Fouki et QuietMike réchaufferont la scène pour la prestation de la formation québécoise Alaclair Ensemble.

Par ailleurs, le palais propose univers rétro et ludique avec le concept Pixel cette année. L'imposante structure de glace et de neige est inspirée des années 1980 et 1990.

Des jeux d’arcade se retrouvent tout au long d'un parcours en cinq tableaux.

Les étapes des défilés du Carnaval

Samedi, le premier de deux défilés s'élancera sur la Grande Allée, de l'avenue des Érables jusqu'à Honoré-Mercier, de 19 h à 21 h.