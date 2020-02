Saputo ferme deux usines et met à pied 280 employés

Les fermetures devraient avoir lieu respectivement en septembre et en janvier 2021.

Le spécialiste des produits laitiers et du fromage a estimé que les fermetures toucheraient environ 280 travailleurs.

La production des deux installations sera intégrée à d'autres usines de Saputo au Canada, et certains des employés touchés se verront offrir la possibilité d'être transférés à d'autres emplacements de Saputo au sein de la division des produits laitiers.

Par ailleurs, Saputo a affiché un bénéfice de 197,8 millions de dollars, ou 48 ¢ par action, pour son plus récent trimestre, ce qui se compare à un profit de 342 millions de dollars, ou 87 ¢ par action, pour la même période un an plus tôt. Les revenus trimestriels ont totalisé 3,89 milliards de dollars, en hausse par rapport à ceux de 3,58 milliards de dollars réalisés un an plus tôt.

Sur une base ajustée, Saputo a engrangé un bénéfice de 50 ¢ par action, comparativement à un résultat de 44 ¢ par action au même trimestre de l'exercice précédent.