La fièvre du football envahit les écoles

Les élèves de 5e et 6e année des écoles Antoine-de-Saint-Exupéry et André-Gagnon de Chicoutimi ainsi que Saint-Sacrement à Alma sont initiés au ultimate football, un jeu d'initiation sans contact permettant d'apprendre les stratégies de base de ce sport d’équipe.

Le centre-arrière des Alouettes de Montréal, Étienne Moisan, dirige des jeunes de l'école Antoine-de-Saint-Exupéry. Photo : Radio-Canada

D’ici vendredi, les numéros 84, Étienne Moisan, et 49, Jean-Gabriel Poulin, rencontreront des dizaines de jeunes. Ils en profitent pour démystifier le football et démontrer que le sport est maintenant plus sécuritaire.

Ce n’est plus le football des années 70 où on enseigne à frapper avec notre tête. On enseigne maintenant de bonnes techniques à la style rugby. Jean-Gabriel Poulin, joueur des Alouettes

Selon lui, les nouvelles pratiques permettent de limiter les blessures, comme les commotions cérébrales.

Jean-Gabriel Poulin participe à la Tournée Ultimate Football des Alouettes de Montréal. Photo : Radio-Canada / Mélanie Patry

Les jeunes de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry ont été emballés de leur expérience. J’aime ça le football, c’est la première fois que je les vois. On n’est pas ici pour se battre, il faut faire des passes, attraper le ballon et courir rapidement , a raconté Olivier Boivin.

Ça nous rejoint beaucoup parce qu’il n’y a pas de contact, il y a beaucoup de prévention et de sécurité mis là-dedans pour les jeunes qui envisagent de jouer au secondaire au football , précise le professeur d’éducation physique, Patrice Girouard.

Il y voit d’ailleurs une occasion d’ouvrir de nouvelles portes chez les plus jeunes.

Mika Labrecque a été heureux de découvrir quelque chose de nouveau. Je trouve que c’est cool, ça nous fait développer le football, ce n’est pas un sport qu’on a l’habitude de jouer.

La tournée Ultimate Football est offerte aux jeunes de 5e et de 6e année dans 80 écoles du Québec cette année.

D'après les informations de Mélanie Patry