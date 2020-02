Un premier forum sur l’implication des agricultrices en Estrie

L’organisme tient jeudi l'événement Femme et implication : deux réalités conciliables , un premier forum consacré à la réflexion sur la place, le rôle et l'implication des femmes en politique et dans les conseils d'administration.

À l’émission Par ici l’info, la présidente des Agricultrices de l’Estrie, Jeanine Messier, a souligné que les femmes ont besoin de plus d’accompagnement pour se lancer.

C’est un phénomène féminin, parce qu’il a été démontré qu’une femme avant de s’impliquer doit être certaine à 100% qu’elle a les compétences, alors que les hommes peuvent se contenter de 30 %. Jeanine Messier, présidente d’Agricultrices du Québec

L’événement vise à trouver des pistes de solution pour renforcer la confiance et la compétence des femmes et les inciter à occuper une place au sein des instances décisionnelles dans divers secteurs. La politique fait partie des domaines auxquels les organisatrices espèrent intéresser les femmes.

La principale compétence, c’est l’intérêt et ça je pense que les femmes, elles l’ont , affirme Jeannine Messier.

Des femmes prennent la parole

Le travail à la ferme étant très prenant, le forum abordera la question de la conciliation travail-implication. Trois agricultrices raconteront leur histoire afin d’inspirer d’autres femmes et démontrer qu’il est possible de mener les deux projets de front.

Agritultrices de l’Estrie souligne que le mentorat est aussi une avenue qu’emprunte organisme pour accompagner les femmes qui hésitent à se lancer ou qui ont besoin de conseils une fois dans le feu de l’action.

Même si l’événement a pris naissance dans le secteur agricole, des femmes de tous les horizons y sont attendues.