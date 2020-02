Des toiles des peintres Frida Kahlo et Diego Rivera exposées à Québec

L'exposition, présentée jusqu'au 18 mai, sera aussi consacrée à un autre peintre du Mexique, Diego Rivera, qui a épousé Frida Kahlo en 1929. On reconnaît ces deux artistes mondialement pour leur contribution exceptionnelle à l'art moderne.

Intitulée Frida Kahlo, Diego Rivera et le modernisme mexicain, cette exposition regroupe non seulement des œuvres du duo, mais aussi une vingtaine de toiles d'autres artistes modernes du Mexique ainsi que 85 photographies contribuant à situer ces créateurs et créatrices dans leur époque.

Une exposition à succès

Le MNBAQ affirme qu'avant de venir à Québec, cette exposition a connu un énorme succès partout où elle a été présentée au cours des dernières années, notamment à Bologne, à Istanbul, à Sydney et à Fort Lauderdale.

Frida Kahlo, qui est morte en 1954, a appris à peindre au cours de sa convalescence après avoir été blessée dans un accident. Elle a été reconnue toute sa vie pour son féminisme et son anticonformisme. Elle s'est souvent inspirée de sa propre vie pour peindre ses tableaux.

Quant à Diego Rivera, qui est mort en 1957, il a vécu en Europe de 1907 à 1921, où il a développé un style inspiré des avant-gardistes.

De retour au Mexique en 1921, il a souhaité créer une peinture qui parle aux masses populaires. On le considère comme une figure majeure du muralisme mexicain.

Des ateliers et des conférences

En marge de l'exposition consacrée à Frida Kahlo et Diego Rivera, le Musée national des beaux-arts du Québec organisera divers ateliers pour adultes inspirés par leurs œuvres et un atelier qui se déroulera lors de la semaine de relâche étudiante, du 2 au 6 mars

Il proposera aussi des conférences avec Julian Durazo Herrmann, du Département de science politique de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), et Mélissa Thériault, du Département de philosophie et des arts de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).