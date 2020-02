Le Cégep de la Gaspésie et des Îles et des partenaires privés poursuivis pour près de 1 M$

Le Cégep de la Gaspésie et des Îles, et deux entreprises appartenant à Naveen Kolan, Collège Matrix et Edu Edge, sont poursuivis pour 936 000 $, dans une poursuite globale de près de 3,8 millions de dollars, par Rehill Services inc., pour défaut de paiement.

Selon le document d'introduction déposé par la poursuite, Rehill Services Inc., une entreprise basée en Inde, était mandatée depuis 2011 par les entreprises Naveen Kolan pour recruter des étudiants étrangers en échange de commissions.

Rehill Services affirme que les entreprises de M. Kolan ne lui ont pas remis les commissions qui lui étaient dues et ce, à plusieurs reprises.

Elle leur reproche également d'avoir nui à sa réputation.

La poursuite a été déposée le 23 décembre à la Cour supérieure du Québec.

Le Cégep affirme être cité à tort

Le Cégep de la Gaspésie et les Îles est cité dans la poursuite à titre de défendeur.

Selon le document introductif, le Cégep a bénéficié des services de Rehill Services, puisque le sous-traitant lui aurait permis de recruter 478 étudiants internationaux depuis 2017.

La poursuite allègue également que le sous-traitant aurait communiqué directement avec des intervenants du cégep, demandant, entre autres, des informations sur les délais de paiement. Elle ajoute que le Cégep devrait une somme de 936 189 $ à Rehill Services pour les tâches de recrutement dont il a bénéficié.

Dans un communiqué publié jeudi, le Cégep précise qu'il ne devrait pas se retrouver dans cette poursuite. Le Cégep y affirme qu'il n’a pas de relation directe avec la firme Rehill Services inc et que la relation d’affaires concerne seulement Rehill Services inc. et le Collège Matrix .

Le responsable du campus montréalais du cégep, Sylvain Vachon reconnaît qu'il [NDLR Rehill Services Inc.] nous a effectivement amené des étudiants. Nous, on a remboursé le Collège Matrix pour le travail de ce recruteur-là qui l'a effectué. Nous on se sent absolument extérieur à ce litige-là et d'ailleurs nos avocats ont entrepris des démarches pour une requête en rejet pour nous exclure de cette poursuite-là de la firme Rehill à l'égard de notre partenaire .