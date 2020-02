L'Ontario conclut un accord avec quatre Premières Nations pour élargir la Transcanadienne

Les Premières Nations Obashkaandagaang, Niisaachewan, Shoal Lake #40 et Wauzhusk Onigum, regroupées au sein du Partenariat Niiwiin Wendaanimok, sont les communautés autochtones qui ont apposé leur signature sur le document.

Dans un communiqué, le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) indique que le projet prévoit l’élargissement à quatre voies de la route 17 dans le but de réduire les temps de déplacement entre Kenora et la frontière manitobaine, de promouvoir le développement économique et d’assurer la sécurité des automobilistes.

Plusieurs portions du tronçon qui sera élargi traversent les territoires des quatre communautés signataires de l’accord.

Notre collaboration avec le MTOministère des Transports de l’Ontario démontre déjà l’efficacité pratique de l’harmonisation des modes de vie anichinabé et occidental. Nous pouvons faire beaucoup plus - et plus rapidement - lorsque nous mettons nos forces en commun , note le chef de la Première Nation Wuzhushk Onigum, Chris Skead.

Le regroupement des quatre Premières Nations a souligné, dans un communiqué, qu’une évaluation environnementale du projet basée sur le savoir, les lois et les protocoles anichinabés se déroule en ce moment.

Le respect, par la Couronne, de notre partenariat nous donne une base solide pour notre important travail , écrit le chef Lorraine Cobiness de la Première Nation Niisaachewan.

La ministre des Transports de l’Ontario, Caroline Mulroney, était présente mercredi lors de la signature de l’accord avec des représentants de communautés autochtones. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La première phase des travaux de construction doit commencer cet été et comprend l’élargissement du tronçon de 6,5 kilomètres de la Transcanadienne 17, qui se trouve entre la frontière manitobaine et la route 673, dans le territoire de la Première Nation de Shoal Lake #40.

La date précise du début des travaux ainsi que l’échancier n’ont toutefois pas été dévoilés.