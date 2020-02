Un homme de Bas-Caraquet condamné à 10 ans de prison pour tentative de meurtre

Le 10 avril 2019, la GRC Gendarmerie royale du Canada s'est rendue à une résidence de la rue Saint-Paul à Bas-Caraquet. À leur arrivée, les policiers ont trouvé une femme de 45 ans grièvement blessée au couteau.

Le nom de la victime ne peut être révélé, car le tribunal a imposé une ordonnance de non-publication concernant son identité.

Peu de temps après l'incident, David Chiasson, aujourd'hui âgé de 50 ans, a été retrouvé et arrêté à l'extérieur de la résidence. Il a été transporté à l'hôpital, mais sa vie n'était pas en danger.

Après une première comparution et une détention préventive, l'assaillant a plaidé coupable à une accusation de tentative de meurtre le 31 juillet dernier.

Plus tôt cette semaine, David Chiasson a comparu en cour provinciale à Caraquet et a été condamné à 10 ans de prison. Le juge lui a interdit de posséder une arme à feu pour le reste de sa vie et lui a interdit de communiquer avec la victime pendant son incarcération. Il devra également fournir un échantillon d'ADN.