Danger sur le Mont-Orford : des skieurs dévalent les pentes après la fermeture

Le centre de ski du Mont-Orford autorise les randonnées alpines jusqu’à 21 h, soit 5 heures après la fermeture des pistes.

Toutefois, la station de ski constate que plusieurs empruntent les pistes bien plus tardivement, alors que l’entretien des pentes s’amorce.

On a du monde tous les soirs ici qui ne respectent pas la réglementation. On a mis des gardiens de sécurité, de la signalisation, des avertissements et les gens continuent à ne pas se conformer.

En plus des skieurs, les amateurs de luges, des marcheurs et même des kayakistes des neiges se retrouvent sur les pistes.

Ancré au haut des pistes, un câble en acier permet aux dameuses d’opérer dans des secteurs abrupts.

Le danger, c’est que ce câble qui peut se dérouler sur 1 kilomètre est difficilement visible alors que les pistes du mont ne sont pas éclairées.

S’il y a une tension qui est effectuée sur le câble, il est levé et on peut avoir quelqu’un qui passe et on peut imaginer les accidents qui pourraient arriver dans ce cas-là.

Simon Blouin, directeur général de la Corporation ski et golf Mont-Orford