Jusqu'à 30 cm de neige attendus d'ici samedi

Des avertissements de tempête hivernale sont en vigueur pour l'ensemble des secteurs du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, tandis qu'un bulletin météorologique spécial a été publié pour les Îles-de-la-Madeleine.

Les précipitations de neige devraient commencer en fin de journée jeudi. Elles s'intensifieront au cours de la nuit et persisteront toute la journée vendredi.

Entre 15 et 30 centimètres de neige sont attendus. Les Îles-de-la-Madeleine, Rimouski et le KRTB sont les secteurs où les accumulations de neige seront les plus importantes.

Aux Îles, ça va dépendre s'il y a un mélange avec de la pluie verglaçante et du grésil ou pas , précise Simon Legault, météorologue à Environnement Canada.

Cette neige, combinée aux vents qui souffleront jusqu'à 80 km/h, causera de la poudrerie, particulièrement dans les secteurs situés près du littoral.

La visibilité sera soudainement réduite à presque nulle par moments dans la forte neige et la poudrerie , peut-on lire dans l'avertissement diffusé par Environnement Canada.

Les automobilistes sont invités à bien planifier, voire à reporter leurs déplacements. puisque la tempête frappera également la région de Québec et les provinces maritimes.