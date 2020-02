Examen NCLEX : déboutés, les organismes acadiens porteront en appel la décision

La Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) et la Fédération des étudiantes et étudiants du centre universitaire de Moncton (FEECUM) ont déposé en mai 2018 un avis de poursuite contre l'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB) par rapport à l'examen d'accès à la profession et son manque de ressources pour les étudiants francophones.

L’ AIINBAssociation des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick a par la suite déposé une motion sollicitant une ordonnance pour le rejet de l’action déposé par la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick et la FEECUMFédération des étudiantes et étudiants du centre universitaire de Moncton .

Selon les deux organismes acadiens, l'examen NCLEX ne respecte pas la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. Dans leur avis de poursuite, ils soutiennent que les diplômées qui choisissent d'écrire cet examen en français sont désavantagées et qu’elles manquent de ressources pour s’y préparer. La traduction française de l'examen est critiquée.

Le juge Jean-Paul Ouellette refuse de reconnaître la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick et la FEECUMFédération des étudiantes et étudiants du centre universitaire de Moncton comme intervenants dans ce dossier. Selon lui, les deux groupes n'ont pas réussi à démontrer qu'ils sont lésés.

La FEECUMFédération des étudiantes et étudiants du centre universitaire de Moncton représente les étudiants, non les diplômés, et elle n'a pas d'expertise particulière quant à l'examen d'admission à la profession d’infirmière, explique le juge.

La SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick n'a pas démontré qu'elle a un champ d'intérêt particulier sur l'examen NCLEX, selon le juge.

La décision a été rendue au palais de justice de Moncton. Photo : Radio-Canada / Gabriel Garon

Les deux organismes ne sont pas engagés directement et ils ne connaissent pas assez la question de l'examen d'admission pour justifier une poursuite, conclut le juge Ouellette. Il leur ordonne donc de verser 1500 $ chacun à l' AIINBAssociation des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick en guise de dédommagement.

La demande de poursuite ne faisait pas l'unanimité dans le milieu juridique. À l'époque, le juriste Michel Doucet, en particulier, avait reproché aux deux organismes d'agir trop rapidement. Il aurait été préférable, selon lui, d'exercer des pressions pour faire bouger l' AIINBAssociation des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick et le gouvernement provincial.

Écart important des taux de succès à l’examen

L’examen NCLEX provient des États-Unis et il a été adopté par les provinces canadiennes, sauf le Québec.

Au Canada, à peine 57 diplômées ont choisi de l'écrire en français en 2018.

Au Nouveau-Brunswick, le taux de réussite à l'examen NCLEX est de 75 %. Mais dans le cas des personnes qui choisissent de le subir en français, le taux de succès est de 61 %, soit 21 points de pourcentage sous la moyenne nationale.

