Fermetures de routes anticipées vendredi matin

Une importante tempête hivernale s'amène sur région de Québec et le ministère des Transports du Québec (MTQ) anticipe déjà que certaines routes, principalement sur la Rive-Sud, pourraient devoir être fermées à la circulation vendredi matin.

Les fortes précipitations de neige attendues et les rafales allant à 90 km/h pourraient rapidement dégrader les conditions routières sur l'autoroute 20 et l'autoroute 132 entre Lévis et Montmagny, prévient le MTQMinistère des Transports du Québec .

Les quantités sont importantes et elles tomberont surtout en heure de pointe [vendredi matin]. Le défi du MTQ, c'est d'assurer des déplacements sécuritaires pour l'ensemble des usagers de la route , indique la porte-parole Émilie Lord.

Écoles fermées

La commission scolaire de la Côte-du-Sud a annoncé que tous ses établissements seront fermés, à Montmagny. Toutes les écoles, les services de garde et les centres de formation aux adultes de la commission scolaire des Navigateurs également.

De plus, au moins trois écoles de la région de Québec ont déjà annoncé qu'elles fermaient leurs portes en prévision de la tempête. Les élèves du Séminaire Saint-François, ceux de l'école secondaire Mont-Saint-Sacrement et ceux de l'école spécialisée Madeleine-Bergeron n'auront donc pas de cours vendredi.

Le secteur de l'autisme de l’école Saint-Michel sera également fermé.

D'autres écoles annonceront probablement leur fermeture pour la journée dans la matinée de vendredi.

La Ville de Lévis a aussi décidé de suspendre l'ensemble des activités de loisirs. Les piscines intérieures, les gymnases scolaires, les arénas et les bibliothèques et les patinoires seront donc fermés toute la journée vendredi.

Évitez de prendre la route

Environnement Canada invite les automobilistes à retarder tous les déplacements non essentiels pour commencer le week-end jusqu’à ce que les conditions routières s’améliorent, probablement vendredi soir.

« Soyez prêt à composer avec des conditions routières changeantes qui se détériorent rapidement. La visibilité sera soudainement réduite à presque nulle par moments dans la forte neige et la poudrerie », souligne Environnement Canada.

Un véhicule de déneigement dégage la chaussée dans les rues de Québec. (archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Les autres régions du Québec seront également touchées par une tempête plus forte que prévu il y a quelques jours.

Les principales régions visées par bulletin météorologique spécial sont celles de Montréal et de Laval, Gatineau, Saint-Jérôme, Sainte-Agathe-des-Monts, Granby, Drummondville, Victoriaville, Lac-Mégantic, Joliette, Sorel-Tracy, Trois-Rivières, La Malbaie, Rivière-du-Loup, Rimouski et Gaspé.

La dépression météorologique devrait aussi se rendre jusqu'aux trois provinces des Maritimes. L'accumulation totale de neige pourrait être de 35 centimètres et possiblement davantage dans le nord et le centre du Nouveau-Brunswick, de midi jeudi jusqu'à samedi matin. La quantité de neige à tomber ne devrait pas dépasser les 20 centimètres à l'Île-du-Prince-Édouard.

Le verglas devrait affecter considérablement la Nouvelle-Écosse, alors que près de 20 millimètres de pluie verglaçante sont prévus.

Avec les informations de Maxime Denis