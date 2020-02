Une tempête de neige et de pluie verglaçante s’amène en Atlantique

Au Nouveau-Brunswick, les régions du nord et du centre doivent s’attendre à une accumulation de 15 à 35 cm de neige, voire plus, estime Environnement Canada. Les chutes de neige devraient commencer vers jeudi midi, s’intensifier durant la nuit et devenir fortes vendredi. Des averses de neige sont prévues pour samedi.

Certaines régions du sud de la province devraient recevoir de la neige, du grésil et de la pluie verglaçante dans la nuit de jeudi à vendredi, puis à nouveau de la neige dans la nuit de vendredi à samedi.

La région de Saint-Jean et de la côte de Fundy doit s’attendre pour sa part à de la pluie verglaçante, jeudi soir, durant la nuit et vendredi.

Pluie et verglas pour la Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, des avertissements de pluie verglaçante sont en vigueur dans l’ensemble de la province. Elle devrait tomber à compter de jeudi soir sur le sud-ouest et persister jusqu'à vendredi soir sur certaines régions du nord.

Certaines régions intérieures pourraient recevoir plus de 20 mm de pluie verglaçante. Des quantités moins importantes sont prévues pour le sud-ouest.

Des avertissements de pluie parfois forte sont aussi en vigueur le long de la côte atlantique du centre de la Nouvelle-Écosse. Ces régions pourraient recevoir de 15 à 30 mm de pluie, de jeudi soir à vendredi soir. Le sol gelé ne pourra absorber toute cette pluie, souligne Environnement Canada.

Un peu de tout pour l’Île-du-Prince-Édouard

Les résidents de l’Île-du-Prince-Édouard devraient recevoir d'importantes quantités de neige, de grésil et de pluie verglaçante, de jeudi après-midi à samedi matin.

De 10 à 15 cm de neige sont prévus pour l’ensemble de la province, mais le comté de Prince pourrait en recevoir plus, estime Environnement Canada.

Neige et verglas pour Terre-Neuve

Les régions du centre et de l'ouest de Terre-Neuve devraient recevoir de 25 à 35 cm de neige, de vendredi matin jusqu'à samedi après-midi, indique Environnement Canada.

De la neige, du grésil et de la pluie verglaçante, puis de grandes vagues, une onde de tempête et des niveaux d'eau élevés sont prévus pour les régions de la côte sud.

La péninsule de Burin devrait recevoir, de plus, de 10 à 20 mm de pluie verglaçante, vendredi, durant l’après-midi et la soirée.

Dans la péninsule d’Avalon, 15 cm de neige et de grésil sont prévus pour les régions du nord et de la pluie verglaçante pour celles du sud, vendredi. Des vents forts pouvant atteindre de 80 à 100 km/h par moments sont aussi prévus pour samedi.