Jusqu'à 50 centimètres de neige attendus sur l'est du pays

Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale qui laissera de 30 à 50 centimètres de neige d'ici vendredi de l'Outaouais jusqu'à Gaspé ainsi que dans les Maritimes, qui écoperont d'un mélange de neige et de pluie verglaçante.

Selon Environnement Canada, qui a émis des avertissements de tempête pour l'ensemble des régions de la vallée du Saint-Laurent, la neige qui tombe faiblement jeudi sur l'Est ontarien et le sud du Québec doit s'intensifier dans la nuit et se poursuivre toute la journée de vendredi.

Dans le sud du Québec, la tempête doit d'abord laisser une dizaine de centimètres de neige jeudi avant de reprendre de la force dans la nuit de vendredi où une quinzaine de centimètres sont attendus. Au moins 15 centimètres de plus doivent s'ajouter pendant la journée de vendredi.

Dans la région de Montréal, un avertissement de tempête hivernale pouvant laisser de 30 à 50 centimètres de neige a été émis pour les secteurs de la Montérégie, de l'île de Montréal, de Laval, du sud de Lanaudière et des Laurentides.

Des accumulations semblables sont à prévoir en Estrie, dans le centre du Québec, en Beauce, dans le Bas-du-Fleuve, dans la région de Québec, Charlevoix, la Gaspésie et le nord du Nouveau-Brunswick.

Des vents forts du nord-est qui souffleront en rafales allant jusqu'à 60 km/h créeront des conditions de poudrerie qui réduiront considérablement la visibilité par endroits, notamment dans le sud et le centre du Québec, prévient Environnement Canada.

La tempête doit se transformer en un mélange de neige, de verglas et de pluie attendu vendredi dans le sud du Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Une quinzaine de centimètres de neige sont aussi prévus à l'Île-du-Prince-Édouard.