L'ancien député fédéral Joe Peschisolido a enfreint les règles de conflits d'intérêts

Le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, Mario Dion, a rendu publics mercredi les résultats de son enquête menée en vertu du Code régissant les conflits d'intérêts des députés sur la con​duite de M. Joe Peschisolido alors qu'il était député de Steveston–Richmond-Est, en Colombie-Britannique.

Étant donné le non-respect systématique des exigences de déclaration du ​​​Code par M. Peschisolido, je suis convaincu que j'aurais recommandé au Parlement d'imposer des sanctions appropriées. Je ne l'ai pas fait parce que M. Peschisolido n'est plus député à la Chambre des communes , note M. Dion dans une déclaration écrite.

Les députés ont 60 jours pour signaler tout changement important à leurs investissements et autres intérêts privés, selon les lois fédérales.

Or, M. Peschisolido a enfreint ces règles en omettant de déclarer un prêt d'actionnaire d'une valeur de plus de 10 000 $, une garantie personnelle d'une dette de plus de 10 000 $, son changement de statut matrimonial et le fait que le Barreau de la Colombie-Britannique avait obtenu une ordonnance du tribunal pour reprendre sa pratique juridique, selon le rapport.

Le respect de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du Code régissant les conflits d'intérêts, y compris celles relatives à la déclaration, fait partie intégrante du rôle d'une députée ou d'un député , soutient le commissaire dans son communiqué.

Joe Peschisolido s'est présenté aux élections fédérales d’octobre 2019, mais a été défait par son adversaire conservateur Kenny Chiu.