Guérir les blessures de guerre grâce au hockey

Des militaires et d'anciens combattants de partout au pays étaient de passage à Ottawa cette semaine pour participer au camp de hockey Sans limites. Ce programme vise à améliorer leur santé physique et mentale.

Ils ont dédié leur vie à servir leur pays, ils pansent maintenant leurs blessures avec le hockey.

Depuis lundi, 17 membres des Forces armées ont participé au camp de hockey Sans limites encadrés par les Sénateurs d’Ottawa.

Le but : renouer des liens avec d'autres militaires et vétérans à travers le sport pour encourager une réhabilitation autant physique que mentale.

Pour le capitaine Martin Dufour, retraité de l’Aviation royale canadienne, rechausser les patins signifie beaucoup plus que de faire de l’exercice.

Comme une équipe de hockey, on a tissé des liens serrés , a-t-il souligné.

C'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert de santé mentale, et souvent ils se retrouvent seuls à la maison et ils ne sortent plus , a ajouté celui qui a passé sa carrière à la Base des Forces canadiennes Trenton, et qui travaille aujourd’hui pour la garde côtière à Québec.

Si l'expérience n’a duré que trois jours, M. Dufour n’oubliera pas bientôt les camarades qu’il a rencontrés à ce camp. Selon lui, garder le contact, ça permet de faire des appels dans les moments difficiles, et de se parler .

Camaraderie

Pour le caporal-chef Stephen Giza, technicien de véhicule à London, en Ontario, le programme Sans limites lui a permis de retrouver le lien physique qui [lui] manquait, la camaraderie dont [il] jouissait en tant que membres des Forces canadiennes , a-t-il confié.

En juin de 2007, il a subi de graves blessures aux jambes lors d’un déploiement en Afghanistan quand son véhicule a déclenché un engin explosif improvisé. Les séquelles de cet incident ne se sont pas limitées aux blessures physiques. Elles ont aussi rendu difficile sa réintégration dans les forces armées.

Beaucoup de mes blessures étaient aux extrémités inférieures. Du côté de la santé mentale, un stress post-traumatique, ce qui rendait très difficile la réintégration non seulement dans la société, mais aussi avec mes pairs. Stephen Giza, caporal-chef

Ce camp va changer la façon dont il gère ses traumatismes, croit-il.

La LNH est ici, et elle nous montre les similarités entre le mode de vie militaire et leur vie , explique-t-il. La clé, c’est d'être là pour votre équipe, vos coéquipiers... d'être là les uns pour les autres.

Le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, était aussi présent à l’appel, muni de son chandail des Canucks de Vancouver. Ancien militaire, il voyait lui aussi des parallèles entre les sports d’équipe et la vie de soldat.

Si vous regardez ce que font les militaires, chacun apporte ses propres compétences à l'équipe. Ici, on recrée cette camaraderie , a-t-il souligné.

Le ministre a par ailleurs confirmé avoir discuté avec les cadres du programme Sans limites pour déterminer comment il pourrait appuyer d'autres initiatives similaires.

Avec les informations de Kim Vallière