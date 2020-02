Des lampadaires DEL à Saguenay

Saguenay est en train de remplacer ses lampadaires qui fonctionnent au sodium haute pression par de l’éclairage aux diodes électroluminescentes, mieux connu sous le nom d’éclairage DEL. Toutefois, ce type d'éclairage ne fait pas consensus et certains experts soulignent qu’il peut être nuisible à la santé.

La Ville soutient que les nouveaux lampadaires donneront une meilleure visibilité sur la route en plus de permettre des économies importantes puisque les lampadaires DEL ont une durée de vie de huit ans supérieure aux lampadaires standards.

Si on calcule l’augmentation toutes les années de l’énergie, on va sauver environ 1 million par année pendant les 15 premières années vu qu’on paye l’achat puis après 15 ans, on va sauver 1,2 million par année , affirme le conseiller municipal Michel Tremblay, qui est aussi président de la commission des travaux publics.

Certains scientifiques ont toutefois des craintes par rapport à ce type d'éclairage. Le professeur de physique du Cégep de Sherbrooke Martin Aubé a participé à une étude sur l’impact de la lumière blanche sur la santé. Il affirme qu’une exposition prolongée à ce type de lumière peut causer des problèmes de santé.

Cancer du sein, cancer de la prostate, cancer colorectal : on a deux fois plus de risques d’avoir un de ces cancers-là si la lumière est blanche devant notre maison, dans la rue , soutient-il.

La Ville se veut rassurante et affirme avoir fait ses devoirs. Selon Michel Tremblay, plusieurs experts ont attesté que l’éclairage des rues au DEL ne comportait aucun risque pour la santé.

On s’est renseignés, on a fait le tour puis on n’est pas la seule ville à le faire. Beaucoup de villes changent. Je pense qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir là-dessus.

L’opération de remplacement des lampadaires devrait être terminée prochainement.

D'après le reportage de Thomas Laberge