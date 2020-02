Une adolescente expulsée d’un vol à cause de douleurs menstruelles

L’adolescente, une joueuse de ringuette de l’équipe les Stingers de Codiac dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, participait à un tournoi à Ottawa.

Accompagnée de sa mère, elle faisait escale à l’aéroport international Pearson de Toronto afin de rentrer à Moncton.

Elle était à bord de l’avion qui s’apprêtait à décoller en direction de Moncton quand elle a commencé à ressentir des douleurs menstruelles. Sa mère, qui n’avait pas eu le temps de se procurer de l’eau durant l’escale, a alors demandé une bouteille à une agente de bord.

Elle est allée chercher une bouteille d’eau pour nous. Elle m’a ensuite demandé si tout allait bien et j’ai dit : "Oui, ma fille a juste un malaise, elle a un peu de difficulté à respirer, donc ça va lui faire du bien de lui donner de l’eau" , relate Michelle Boudreau, mère de l’adolescente.

Mais des employés du transporteur aérien sont ensuite arrivés pour leur demander de quitter l'appareil.

On nous a ordonné de sortir de l’avion et on nous a maltraitées par la suite. Méchante aventure pour une fillette de 13 ans. Michelle Boudreau, passagère de WestJet

Michelle Boudreau et sa fille ont dû réserver un autre vol et trouver, à leurs frais, une chambre d'hôtel en pleine nuit à Toronto.

On nous a dit qu’il fallait qu’on s’organise par nous-mêmes et qu’il fallait aller à l’urgence pour avoir une note écrite d’un médecin pour qu’on puisse embarquer sur le vol le lendemain , déplore Mme Boudreau.

La passagère se demande si la propagation du coronavirus n’a pas eu pour effet d’alarmer le personnel des compagnies aériennes.

J’ai trouvé cela exagéré et j’ai trouvé surtout qu’ils n’ont pas pris le temps de nous écouter. [...] C’était humiliant, bouleversant. Michelle Boudreau, passagère de WestJet

L'avocate chez Vol en retard, Ariel Thériault-Roy, évoque elle aussi la possibilité que de nouvelles procédures aient été mises en place depuis le décret de l’état d’urgence international à cause de l'épidémie du nouveau coronavirus.

On sait que de nouvelles procédures ont été mises en place dans le milieu de la santé, donc on ne serait pas surpris d’apprendre que de nouvelles procédures aient aussi été mises en place dans le monde de l’aviation civile. Ariel Thériault-Roy, avocate chez Vol en retard

L’avocate précise que les compagnies aériennes ont toujours un pouvoir discrétionnaire quand un passager présente des symptômes de malaise, mais que cet exercice discrétionnaire ne doit pas être fait de façon déraisonnable et abusive.

Avec l’état actuel des choses, elle estime qu’ on ne peut pas nécessairement en vouloir au personnel de bord de prendre des précautions supplémentaires, mais elle répète que la décision de sortir un passager doit tout de même relever d’un jugement raisonnable.

On a entendu parler de beaucoup de gens qui revenaient en avion [de la zone infectée par le coronavirus], donc c’est sûr qu’on est peut-être un peu plus prudents. Mais ensuite, c’est de voir avec le gros bon sens, si c’est juste une jeune fille avec des crampes menstruelles. [C'est important] de ne pas tout mélanger non plus , dit Mme Thériault-Roy.

WestJet n'a pas souhaité commenter ce cas précis, mais a expliqué sa politique en des termes généraux.

Lorsque nos équipages remarquent qu’un passager présente des signes d'incapacité à voler pour cause de maladie, nous le retirons du vol par mesure de précaution. Ces décisions ne sont pas prises à la légère, mais dans l’intérêt supérieur de toutes les personnes concernées afin d'éviter le risque d'un événement médical plus grave pendant le vol , indique Lauren Stewart, porte-parole de WestJet.

Michelle Boudreau espère que le transporteur aérien lui remboursera la nuitée à l'hôtel qu'elle a payée de sa poche. Mais WestJet n'a toujours pas répondu à sa demande.

