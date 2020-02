Un contrat déjà signé en décembre pour remplacer Tiru

C'est ce qu'a confirmé l'attaché de presse du cabinet de la mairesse, Stéphane Bégin, lors d'un entretien mercredi soir.

Un peu plus tôt, la Ville avait annoncé par voie de communiqué avoir conclu un contrat avec la Société Via. Cette entreprise d'économie sociale favorise l'intégration de personnes ayant une limitation fonctionnelle.

Les démarches étaient en cours depuis au moins près d'une année puisque Saguenay avait demandé le 29 mars 2019 à Québec de pouvoir leur accorder un contrat de dix ans, avec une option de cinq ans, sans recourir au système d'appel d'offres. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a acquiescé à la demande de la Ville par écrit le 15 octobre 2019, comme l'indique une résolution du comité exécutif du 24 octobre.

Le contrat a été signé le 20 décembre 2019. Via normalement aurait dû rentrer en poste le 1er mai 2021. Stéphane Bégin, attaché de presse du cabinet de la mairesse

Le 22 janvier dernier, plusieurs médias rapportaient les difficultés financières du groupe Tiru, via sa filiale Rebuts solides canadiens (RSC) qui exploitait quatre centres de tri, dont celui de Saguenay. Dans les jours suivants, Saguenay avait laissé voir qu'elle n'avait pas d'inquiétude pour la suite des choses, mais sans spécifier qu'un contrat avait déjà été signé avec une autre entreprise. La filiale du groupe Tiru s'est placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies lundi.

Le plan initial était de remplacer Tiru, mais en 2021 seulement. On comprendra que depuis ce temps-là, entre le 20 décembre et aujourd'hui le 5 février, il y a eu la faillite ou du moins la problématique entourant le groupe Tiru ou Papiers MD qui s'occupait du centre de tri de Saguenay et dans les derniers jours ç'a déboulé vers véritablement une faillite. [...] Le contrat de Tiru se terminait le 30 avril 2020 avec possibilité d'une année d'option jusqu'au 30 avril 2021. [...] La situation économique avec Tiru a fait en sorte que Saguenay a dû se revirer de bord beaucoup plus rapidement , a-t-il poursuivi.

La Société Via devrait graduellement faire son arrivée au cours des prochaines semaines et prochains mois. Il reste toutefois quelques problématiques à régler, dont celle du ratio d'employés avec limitations fonctionnelles.

Avec Via, eux autres embauchent un pourcentage de personnes qui souffrent d'un quelconque handicap et évidemment ça prend un certain temps pour aller les chercher et les mettre en place. Ils vont demander une dérogation temporaire pour pouvoir reprendre les opérations du centre de tri sans avoir à respecter ce pourcentage-là pour l'instant. Stéphane Bégin, attaché de presse du cabinet de la mairesse

La Société Via gère et opère quatre centres de tri au Québec. Rappelons que Saguenay va agrandir le centre de tri actuel et qu'il n'y aura aucune interruption de service. Aucun employé actuel ne sera mis à pied.