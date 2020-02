Les hockeyeuses canadiennes et américaines unies pour la création d'une nouvelle ligue

La Série de la rivalité en est à sa deuxième édition et sert en quelque sorte de préparation au Championnat mondial féminin de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) qui se tiendra en Nouvelle-Écosse en avril prochain.

Après une année de chamboulements pour le hockey féminin, où la Ligue canadienne de hockey féminin a cessé ses activités faute de moyens financiers, des négociations sont en cours pour en créer une nouvelle.

Hockey féminin : le Canada affronte les États-Unis à Vancouver

On va continuer à travailler pour avoir cette ligue l’an prochain. On l’espère , a lancé à l’entraînement l’athlète olympique Marie-Philip Poulin.

On va se tenir les coudes, les filles du Canada, des États-Unis, d’Europe. Marie-Philip Poulin, attaquante du Canada

Avant la dissolution de la ligue, les salaires annuels s'échelonnaient entre 2000 et 10 000 $ par joueuse, soit bien en deçà des salaires des joueurs de hockey masculin.

Les joueuses tentent de se faire connaître davantage, selon la défenseuse Lauriane Rougeau.

On essaie d'aller le plus possible dans les communautés pour avoir un bon groupe de partisans qui savent qu'on est là, après on va chercher des commanditaires , raconte la joueuse originaire de Pointe-Claire, au Québec.

C'est des petits efforts comme ça qui vont nous aider. Lauriane Rougeau, défenseuse

Le match opposant le Canada et les États-Unis à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Marie Villeneuve

À Vancouver mercredi, il s'agissait de la quatrième rencontre entre les deux équipes dans le cadre de cette série. Les Américaines l'ont emporté sur les Canadiennes.

En décembre, les Américaines l'avaient emporté deux fois, mais lundi, les joueuses canadiennes ont accroché leur première victoire à Victoria.

Avec les informations de Benoît Ferradini et Jacques Dufresne