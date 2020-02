Thunder Bay, une destination gastronomique

Bob Stewart est l’un des propriétaires et fondateurs du restaurant Caribou, qui a ouvert ses portes il y a un peu plus de 20 ans, donc bien avant la renaissance des dernières années.

Selon lui, les pertes d’emplois à Thunder Bay dans la dernière décennie, notamment dans l’industrie forestière, ont incité des gens à se lancer en affaires, notamment dans le domaine de la restauration.

Bob Stewart souligne la grande diversité des restaurants, avec notamment l’ouverture dans les dernières années d’un restaurant par des réfugiés syriens et du restaurant La Poutine, tenu par une Québécoise d’origine, en face. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Selon M. Stewart, cette situation, combinée à une demande pour plus de variétés, a entraîné la création d’une multitude de restaurants proposant des expériences gustatives inédites jusque là dans la région.

Plusieurs nouveaux établissements ont ainsi ouvert leurs portes à Thunder Bay depuis cinq ou six ans, principalement au centre-ville du secteur Port Arthur.

Un bistro indien et un gastro-pub irlandais se côtoient au centre-ville, sur le chemin Red River. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Parmi eux, se trouve le Red Lion Smokehouse, ouvert par John Murray.

M. Murray est né à Thunder Bay et a vécu au Royaume-Uni.

Il est revenu dans le Nord-Ouest de l’Ontario pour ouvrir un restaurant inspiré des pubs anglais, car il croyait qu’il y avait de la place et une demande pour ce genre d’établissement à Thunder Bay.

Le Red Lion Smokehouse a récemment déménagé à quelques coins de rues de son emplacement initial, dans le centre-ville du secteur Port Arthur. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Il souligne que le centre-ville s’est profondément transformé depuis son retour.

John Murray raconte avoir entendu à quelques reprises des gens parler en bien des restaurants de Thunder Bay lors de voyages à Toronto.

Les gens sont surpris de la qualité et la variété de l’offre culinaire à Thunder Bay , affirme de son côté Bob Stewart.

C’est le cas d’Adam Waxman, rédacteur exécutif du magazine Dine and Destinations, qui a visité Thunder Bay pour la première fois il y a quelques années, lors d’une conférence sur le monde culinaire.

Lorsque j’ai été initié à Thunder Bay, comme beaucoup de Torontois, je ne savais absolument pas ce que la ville et la région avaient à offrir. Adam Waxman, rédacteur exécutif du magazine Dine and Destinations

Il est revenu à cinq autres reprises depuis, en invitant des amis.

La ville se compare favorablement aux autres villes du pays , affirme M. Waxman. Elle devrait être sur le radar de ceux à la recherche d’une destination et d’expériences uniques.

Le restaurant Tomlin est, selon Adam Waxman, un des restaurants qui se démarquent par la qualité et l'originalité de ses plats. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Il n’est pas le seul à être de cet avis. La journaliste britannique Tamara Hinson a écrit pour The Independant un texte en 2018 dans lequel elle affirme que Thunder Bay est devenue l'une des villes les plus existantes au pays.

Suzanne Hamel, qui propose des visites guidées gastronomiques à Thunder Bay, affirme aussi que ses clients sont agréablement surpris.

En tant que guide, je marche avec des gens d’ici et d’ailleurs. Je suis très contente de voir la réaction de tous les participants, qui sont tellement surpris et joyeux, à propos de la sélection de plus en plus variée. Suzanne Hamel, guide touristique et propriétaire de Seek Adventure & Tours

La guide souligne aussi que les entreprises qui offriront bientôt des croisières qui arrêteront à Thunder Bay sont particulièrement ravies par l’offre gastronomique.

Suzanne Hamel propose des visites guidées combinant l'histoire de la ville et la gastronomie. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

J’ai parlé avec des représentants les bateaux de croisière qui vont venir ici dans les prochaines années. Ils sont bien excités de voir les restaurants uniques.

Ils me disent que dans bien des ports, même en Europe, il y a trop restaurants de chaînes , confie Mme Hamel.

Un bateau de croisière de la compagnie allemande Hapag-Lloyd s’arrêtera au port de Thunder Bay en juillet 2020. La dernière visite d'un tel bateau date de 2012.

La compagnie Viking prévoit quant à elle une escale annuelle dans la métropole du Nord-Ouest ontarien à partir de l'été 2022.

Une grande importance accordée aux produits locaux

Les restaurateurs de Thunder Bay se tournent vers les produits locaux lorsque possible, explique Bob Stewart. C’est une façon de créer une communauté plus unie.

Les restaurateurs utilisent des produits comme le sirop de bouleau ou des petits fruits qui poussent dans la région.

Dans le cadre du festival Northern Delights, le Red Lion Smokehouse a créé une version spéciale d'un dessert typique de Thunder Bay, la Persian. Photo : Courtoisie/Red Lion Smokehouse

M. Stewart affirme que les restaurants ont de plus en plus de produits à proposer, notamment pour l’alcool, avec la présence de trois microbrasseries dans la région.

Les restaurants entretiennent des relations étroites avec les agriculteurs de la région, expliquent MM. Stewart et Murray.

Comme le note Adam Waxman, c’est aussi dans la façon d’utiliser les produits que Thunder Bay se démarque, notamment grâce à la présence d’une importante communauté finlandaise et de nombreux membres des Premières Nations.

Des gens talentueux

[Le Caribou] est né en novembre 1999, un projet de moi-même et de Tom Pazianos , raconte Bob Stewart. Nous avons créé le concept et construit le restaurant.

Ça se résume vraiment aux personnes que nous avons embauchées. Nous voulions développer un concept unique pour le marché de Thunder Bay, en nous inspirant évidemment de notre expérience de la restauration [mais aussi] des nombreuses saveurs et tendances locales. Bob Stewart, copropriétaire du restaurant Caribou

Tom et moi avons eu la chance d’avoir de bonnes personnes qui travaillent pour nous et nous n’en serions pas là si ce n’était de ces personnes.

Bob Stewart et Tom Pazianos comptent sur une bonne équipe, avec notamment le chef cuisinier Craig Vieira (au centre). Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

La guide Suzanne Hamel, de son côté, encense les cuisiniers et les entrepreneurs locaux. Je suis fière de la créativité, et des risques qu’ont pris les artisans pour ouvrir leur établissement.

John Murray, propriétaire et chef cuisinier du Red Lion Smokehouse, avance que ce qui fait la force de Thunder Bay du point de vue gastronomique est la collaboration entre les restaurateurs.

Il estime que l’isolement géographique de la Ville force les propriétaires de restaurant à s’entraider, plutôt que d’être en compétition.

Plusieurs événements sont organisés par plusieurs restaurants, dont des collectes de dons pour des œuvres de charité ou le festival Northern Delight qui se termine vendredi.

Ça nous donne l’occasion de créer des liens très forts avec d’autres chefs. John Murray, propriétaire et chef cuisinier du restaurant Red Lion Smokehouse

Certains chefs visitent d'ailleurs à l’occasion d’autres restaurants à titre de chef invité. C’est le cas pour Craig Vieira du Caribou, qui, selon Bob Stewart, est une vedette locale du milieu de la cuisine.

Le rédacteur Adam Waxman affirme avoir aussi remarqué l’esprit de collaboration qui règne parmi les restaurateurs et avec les agriculteurs locaux, ce qui permet de rehausser le niveau de tout le monde.

Un seul bon restaurant ce n’est pas suffisant pour qu’une ville soit une destination. Cinq ou six très bons restaurants, là ça devient intéressant.

Les défis

Thunder Bay n’échappe pas à la pénurie de main-d’œuvre qui touche bien des restaurateurs au pays.

Le plus récent défi de ces trois ou quatre dernières années est que le réservoir d’employés est de plus en plus limité et qu’il est difficile de trouver des gens , confie Bob Stewart.

Le copropriétaire du Caribou rappelle qu’il n’est pas facile de faire sa place dans le milieu.

Les marges de profit sont si petites et la courbe d’apprentissage est si élevée qu’il faut être rapide [pour réussir]. Il n’y a pas beaucoup de place pour faire des erreurs en cours de route. Bob Stewart, copropriétaire du restaurant Caribou

Je pense que l’un des plus grands mythes du secteur de la restauration est que les gens pensent que c’est de l’argent facile, alors que ce n’est pas le cas.