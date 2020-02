Une formation d'autodéfense gratuite pour les travailleurs de la santé

L'initiative du Speedy Gym de Granby ne passe pas inaperçue. Une trentaine de personnes sont déjà inscrites à la formation. Vu la popularité de l'initiative, les professeurs ont même décidé d'ouvrir une deuxième classe.

À ce gym, plusieurs clients sont infirmiers et infirmières et l'incident de la semaine dernière était sur toutes les lèvres.

Le 29 janvier, vers 23 heures, un homme excédé du temps d'attente à l'urgence de l'hôpital de Granby a agressé un infirmier au triage. C'est un agent de sécurité qui a maîtrisé l'homme violent.

L’idée est venue de Charles Hauver. Sa belle-sœur est infirmière et amie de celui qui a été agressé. Elle suit des cours à cette école et s’est dit que ça outillerait mieux ses collègues.

L'un des entraîneurs du Speedy Gym s'est ensuite fait interpeller par sa belle-soeur. La dame est infirmière à l'hôpital où a eu lieu l'accrochage et connaît la victime.

Elle m'a dit: '' Charles, je trouve ça terrible ce qui est arrivé''. Comme elle suit des cours avec nous, elle a ajouté: '' si ces gens-là avaient eu les cours que vous donnez, ça ne serait pas arrivé ''. Ça a été le déclic , explique Charles Hauver.

On va donner de la protection, pas juste de la défense

Le propriétaire et entraîneur Dirk Waardenburg veut apprendre aux travailleurs de la santé des réflexes à faire, s'il y a des blocages, des habitudes à prendre dans la vie . Ce dernier ajoute qu'il s'agit de protection puisque les travailleurs ne peuvent pas contre-attaquer.

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS offre déjà une formation en autodéfense, la formation OMEGA, donnée par une dizaine d'employés formés.

Le CIUSSS dit avoir privilégié la formation OMEGA parce qu'elle est adaptée pour l'intervention en milieu de soins. Selon l'organisation, il s'agit d'une approche sécuritaire tant pour l'employé que l'usager.

On ne peut pas empêcher les gens de faire une formation durant leur temps de congé, sauf que dans les milieux de travail, ce qui va être préconisé, c'est utiliser les stratégies de la formation OMEGA , précise Pier St-Onge, coordonnateur à la Direction des services multidisciplinaires au CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

L'an dernier, 700 employés du CIUSSS ont suivi la formation. Cette année, l'organisation s'attend à dépasser ce nombre.

Ça donne un langage commun, une façon commune d'aborder les situations et d'intervenir et ça favorise encore plus la sécurité.

Pier St-Onge, coordonnateur à la Direction des services multidisciplinaires au CIUSSS de l'Estrie-CHUS