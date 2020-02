Élever son enfant en français sans maîtriser la langue de Molière

C'est ainsi que pour la petite Sophia, une garderie francophone est la première étape qui lui permettra de se familiariser avec la langue de Molière. Du haut de ses 18 mois, elle parle peut-être peu, mais elle sait déjà nommer le chien, une véritable petite victoire pour ses parents.

Dans la famille Malenczak-Dunn, il est important que Sophia soit en mesure de maîtriser les deux langues. Si la mère, Nicole, est anglophone unilingue, le père, John, a été élevé dans une famille entièrement bilingue.

Même si j’ai appris le français à l’école et étudié au Québec pour un temps, je n’ai aucune confiance pour parler français, mais je veux être certaine que Sophia puisse avoir cette capacité dès son plus jeune âge , explique Nicole Malenczak.

La famille Malenczak-Dunn n'est pas la seule famille exogame à vouloir élever leur enfant en français. Selon Nicole, 80 % des enfants qui se trouvent dans le système francophone seraient issus d’une famille bilingue.

La crainte de l’aide aux devoirs

Pour le moment, sa fille est encore jeune, mais comme beaucoup de parents anglophones, Nicole craint le jour où elle devra l’aider à faire ses devoirs.

J’ai très peur du moment où elle viendra vers moi avec ses devoirs et que je ne pourrai pas du tout l’aider. Nicole Malenczak, mère de Sophia

C’est une inquiétude que comprend bien la présidente de la Fédération des parents francophone, Gillian Anderson. C’est pourquoi elle offre l’atelier I want my child to speak French, how can I help? [Je veux que mon enfant parle français, qu'est-ce que je peux faire?] dans lequel elle donne des outils aux parents anglophones pour les aider à soutenir leurs enfants dans leur apprentissage.

Chaque parent a tellement peur de ne pas être capable d’assister leur enfant, quand ça vient aux devoirs de mathématique ou de science, il ne connaît pas les termes , explique-t-elle.

Selon Gillian Anderson, élever un enfant en français c'est comme élever un joueur de hockey, on a pas besoin de savoir jouer pour l'encourager dans ses pratiques. Photo : Radio-Canada / Hugo Levesque

Elle rassure cependant en ajoutant que différentes ressources et sites web sont mis à la disposition des parents pour aider dans ces situations.

S’entourer de français

Elle va à la garderie en français, alors elle est entourée de français cinq jours par semaine pour la plupart de la journée et à la maison j’essaye de toujours lui parler en français , indique John Dunn, le père de la petite Sophia.

Mais aller à la garderie ou à l'école francophone n'est pas non plus une solution miracle pour élever un enfant bilingue, souligne Gillian Anderson.

Ça prend l'engagement du parent aussi, c'est pour ça qu'on offre l'atelier pour leur expliquer comment s'engager vraiment, avoir la meilleure expérience francophone avec leur élève , dit-elle.

Parmi les conseils proposés, il y avait l’idée d’établir une zone dédiée uniquement au français à la maison et apprendre un vocabulaire français restreint, mais qui favoriserait la participation des parents aux activités scolaires de leurs enfants.

C'est de demander au professeur d'enseigner 50 mots en français aux parents anglophones pour qu'ils puissent au moins faire l'effort et montrer à l'élève que même s’il ne parle pas le français, il fait l'effort pour l'apprendre et être là , souligne Gillian Anderson.

Dans quelques années, Sophia entrera à l'école francophone. Si certaines craintes demeurent, Nicole Malenczak espère tout de même avoir le temps d’améliorer son français d’ici là.