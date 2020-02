L'acteur Kirk Douglas s'éteint à 103 ans

C'est avec une immense tristesse que mes frères et moi vous annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 103 ans. Pour le monde, il était une légende, un acteur de l'âge d'or du cinéma, [...] mais pour moi et mes frères, Joel et Peter, il était simplement papa , écrit Michael Douglas sur sa page Facebook.

Kirk a eu une belle vie et il laisse derrière lui des films pour les générations à venir, et le souvenir d'un philanthrope reconnu qui a œuvré pour le bien public et la paix dans le monde , poursuit l'acteur.

Kirk Douglas a joué dans une centaine de films, dont les meilleurs sont devenus des classiques, comme Vingt mille lieues sous les mers (1954), Les sentiers de la gloire (1957) et surtout Spartacus (1960) qui en avait fait une vedette mondiale. L'acteur avait travaillé avec certains des plus grands réalisateurs tels que Stanley Kubrick, Billy Wilder et Elia Kazan.

Le géant du cinéma était marié à la productrice Anne Buydens depuis 1954. Le couple avait célébré son 65e anniversaire de mariage l'an dernier.

Kirk Douglas et Anne Buydens en 1969. Photo : Associated Press / David F Smith

Malgré la gloire, les succès et trois nominations dans les années 1950, Kirk Douglas n'a jamais obtenu d'Oscar au cours de sa carrière, son grand regret. La légende d'Hollywood a dû attendre 1996 pour remporter un Oscar d'honneur récompensant l'ensemble de sa carrière.

Un combattant devant et derrière la caméra

Combatif et engagé, Kirk Douglas avait lancé son entreprise de production en 1955. L'acteur et producteur était particulièrement fier d'avoir contribué à la fin de la chasse aux sorcières maccarthyste à Hollywood, période au cours de laquelle la carrière de plusieurs artisans et artisanes du cinéma avait été ruinée en raison d'accusations quant à leurs sympathies communistes.

Autodidacte, Kirk Douglas avait appris le français dans les années 1930 et l'allemand dans les années 1940.

Victime d'un grave accident d'hélicoptère, puis d'une attaque cérébrale en 1994, il ne jouait presque plus à l'écran. Il a toutefois continué à interpréter de petits rôles et à écrire. En 2017, il a fait paraître l'autobiographie Kirk and Anne: Letters of Love, Laughter, and a Lifetime in Hollywood, coécrite avec sa femme.