Une dizaine de vétérinaires pour gros animaux répondront aux besoins en Abitibi

La future retraite du vétérinaire amossois Paul Gervais, prévue pour avril prochain, avait causé tout un émoi en décembre dernier.

En collaboration le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), l'Association des Médecins Vétérinaires Praticiens du Québec (AMVPQ) a mis sur pied une liste d'une dizaine de vétérinaires qui pour la balance de 2020, accepteront de venir faire du dépannage dans la région.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec a également ajouté des incitatifs financiers. Le MAPAQ assume déjà une partie du coût des services vétérinaires exécutés par les médecins vétérinaires, au profit des producteurs agricoles.

Le Dr Jean-Yves Perreault, président de l'AMVPQ, explique-t-il avec humour qu'il souhaite plus ou moins secrètement qu'un vétérinaire tombe en amour avec la région et décide d'y rester pour 2021.

Même si une solution a été trouvée pour les 11 prochains mois, l'objectif pour les services vétérinaires de la région demeure toutefois le même. On souhaite établir un modèle durable qui comprendrait plus d'un vétérinaire dans le secteur abitibien de la région.

Si on avait deux vétérinaires en places avec un soutien technique et logistique en plus d'envoyer sporadiquement un troisième vétérinaire pour des vacances, du surcroît de travail du mentorat ou autre chose, ça serait beaucoup plus facile et ça conviendrait davantage au support offert par le MAPAQ dans le cadre de l'entente qu'on a mis en place , soutient Dr Perreault.

Il aimerait également que des stages du MAPAQ puissent se faire dans en Abitibi afin de pallier le manque de vétérinaire. Le MAPAQ a refusé notre demande d'entrevue.

Au Témiscamingue, la situation est différente, puisqu'une clinique a pignon sur rue à St-Bruno-de-Guigues.