Le basketball en fauteuil roulant exclu des Paralympiques, un choc pour Cindy Ouellet

Le Comité international paralympique (CIP) a annoncé, vendredi, que le basketball en fauteuil roulant était exclu des Jeux de Paris, en 2024, et pourrait subir le même sort d’ici aux Jeux de Tokyo, en 2020.

C’est sûr que la nouvelle a été un choc pour nous. C’est surprenant à 200 jours des Jeux. Même la Fédération canadienne de basketball n’était pas vraiment au courant , relate Cindy Ouellet, une vétérane de l’équipe féminine.

Rencontrée à son domicile de Québec, l’athlète de 31 ans explique que les équipes canadiennes ont discuté avec la Fédération dans les derniers jours et ont convenu de poursuivre leur préparation pour Tokyo comme si de rien n'était.

Ça se passe plus haut que nous. On va contrôler ce qu’on peut contrôler comme athlètes et s’entraîner comme si on allait à Tokyo , poursuit-elle.

Un sport qui devrait demeurer inclusif

Au coeur du conflit entre le CIP et la Fédération internationale de basketball en fauteuil roulant se trouve la façon dont les joueurs sont évalués en vue de leur classification.

Le sport oppose des athlètes aux handicaps variés, et le CIP veut revoir le système de classification de manière à exclure les athlètes dont le handicap serait trop minime. Un désir que ne comprend pas Cindy Ouellet.

On joue tous en fauteuil, donc on est tous égaux, peu importe que tu aies une blessure au genou ou que tu sois complètement paraplégique , explique-t-elle à un peu moins de sept mois de ce qui serait ses 5es Jeux paralympiques.

En fauteuil roulant depuis l’adolescence en raison d’un cancer des os, celle qui pratique également le ski de fond paranordique croit que l’aspect inclusif est une force de son sport, pas un défaut. Avec les athlètes aux handicaps minimes, on fait grandir et avancer notre sport. Je ne verrais pas pourquoi on ne continuerait pas de les accepter.

C’est pourquoi Ouellet et ses coéquipières demeurent optimistes, alors qu’elles s’apprêtent à s’envoler pour le Japon, la semaine prochaine, pour participer à un tournoi préparatoire.

On croit que le conflit va se résoudre. Le basketball en fauteuil roulant, c’est un grand sport paralympique.

