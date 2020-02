La polyvalente de Baie-Comeau souhaite inciter ses élèves filles à bouger

La polyvalente des Baies de Baie-Comeau a lancé mercredi un programme pour encourager les filles à faire plus d'activités physiques.

Filleactive est une initiative qui propose des activités variées pour faire bouger les élèves chaque semaine. Des sorties de ski alpin, de randonnée ou d'escalade pourraient être organisées, par exemple.

Des membres du personnel enseignant sont responsables du projet. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Le but de Fillactive est de faire bouger les filles dans un contexte de valorisation, d’encouragement, d’entraide, et de plaisir , explique l’agente de développement de Loisir et Sport Côte-Nord, Jessie Tanguay.

Les statistiques parlent d’elles-mêmes. Neuf filles sur dix se désintéressent de l’activité physique au secondaire entre 12 et 17 ans. Ce sont des statistiques qui sont alarmantes. Jessie Tanguay, agente de développement à Loisir et Sport Côte-Nord

Les instigateurs du projet espèrent que ces activités dédiées exclusivement aux filles créeront un climat favorable à l’épanouissement des jeunes participantes.